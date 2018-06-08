朝鲜同意韩国加入铁路合作组织 韩媒：朝韩铁路联通或成真

韩媒称，经过四次努力，韩国终于成为铁路合作组织（OSJD）的正式会员。从2015年首次寻求加入起，朝鲜以前每次都表示反对，但乘着朝韩合作的东风转为赞成，“欧亚铁路”的梦想向前迈出了一步。
据韩联社6月7日报道，韩国国土交通部7日消息称，铁路合作组织（OSJD）部长级会议当天在吉尔吉斯斯坦举行，会上有关韩国申请加入组织的提案获得28个正式成员国一致同意，韩国成为铁路合作组织的正式成员国。
韩国政府从2015年起为加入该组织而努力，但因正式成员国朝鲜的反对而落空。
据预测，朝鲜或考虑到朝美首脑会谈即将召开之际，韩朝之间形成和解气氛而做此选择。分析认为，韩国加入组织将有利于完成韩朝铁路连接工作、进军欧亚大陆铁路运输体系等。
据朝中社5月31日报道，朝鲜铁道相张革率团从平壤启程前往吉尔吉斯斯坦，将参加第46次铁路合作组织部长级会议。另外，韩朝于6月1日举行高级别会谈，商定将于月底举行工作会议讨论连接韩朝铁路和公路的方案。
据《东亚日报》6月8日报道，韩国国土交通部7日透露，当天在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行的铁路合作组织部长会议上，28个会员国一致同意韩国成为正式会员的议案。
报道称，铁路合作组织是以波兰、俄罗斯、中国、朝鲜等东欧及亚洲国家为中心，创立于1956年的国际机构，负责制定贯穿成员国的西伯利亚横贯铁路（TSR）、中国横贯铁路（TCR）等国际铁路的旅客和国际运输标准原则等。除正式会员之外，加入该组织的还有各国铁路运营公司的44个合作公司和7家观察员公司。韩国有韩国铁道公社于2014年作为合作公司加入。
要想成为该组织的新会员国，必须由28个国家全部赞成。因为有关欧亚铁路使用和运营的所有重要决策都在该机构中决定，韩国从2015年起每年都在尝试成为正式会员，但是每次都因为朝鲜投票反对而受挫。有分析认为，今年的“4月27日板门店宣言”中明确表示要开展朝韩铁路连接事业，因此朝鲜有可能转变态度。
通过此次正式加入，韩国获得了以与其他会员国同等条件签订铁路合作组织主管的使用欧亚铁路的有关协约。也就是说，在韩国企业通过欧亚铁路运输货物时，在通关程序或运费方面可以确保竞争力。
报道称，尤其是，如果今后朝韩间开展经济合作、朝鲜半岛纵贯铁路成为现实，将与欧亚铁路网相连接。
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