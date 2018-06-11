特朗普发推怒怼特鲁多 外媒：G7峰会“彻头彻尾”失败

外媒称，在加拿大举行的七国集团（G7）峰会9日变成了一场彻头彻尾的失败：美国总统特朗普发表了一篇怒气冲冲的推文，撤销了对艰难达成的联合声明的支持，并将之归咎于加拿大总理特鲁多，称后者“非常不诚实”。
据法新社6月10日报道，态度发生惊人转变的美国总统在乘“空军一号”前往新加坡的途中发推文称：“由于特鲁多在记者会上的错误言论，由于加拿大对美国的农民、工人以及企业大量征税，我要求美国代表撤销对声明的支持，同时我们打算对涌入美国市场的汽车征税！”
报道称，特鲁多在峰会最后的记者会上总结为期两天的艰难讨论时，再次批评美国对进口钢铝制品所征收的关税。他承诺要“泰然自若”地进行反击。
报道认为，特朗普的推文让七国集团通过发表关于贸易的联合声明来挽救颜面的努力土崩瓦解。
报道称，联合声明批评了“贸易保护主义”，承诺实现世贸组织的现代化。有点荒谬的是，当美国的签字失效时，七国集团已经开始在魁北克的媒体中心分发这份声明了。
报道表示，面对为了减少美国贸易逆差而不惜对抗所有人的特朗普，这几个难以谈判的问题具有怎样的重要性？特朗普甚至无惧开启一场贸易战，就像他一再重复的对进口汽车征税的威胁所表明的那样。
“我们是全世界都想从中取钱的存钱罐。这种情况将停止。”特朗普在离开G7峰会之前，已经大发雷霆。
特朗普还提醒试图对他的关税政策进行反击的伙伴们当心。“如果他们还击，将是一个错误。”他在离开拉马尔拜之前说道。而欧盟和加拿大确定从7月份开始实施报复性关税。
法国总统马克龙指出，欧洲对美国威士忌和哈雷摩托车宣布的反击措施“没有变化”。这些税收措施是他们对美国对欧盟钢铝征税的回应。
报道称，华盛顿这次在气候问题上依然脱离群体，没有与其他六国一道重申支持2015年底签署的《巴黎协定》。
报道表示，另一个重要分歧点在伊朗问题上。此外，七国集团还呼吁俄罗斯“停止破坏民主制度”，放弃“对叙利亚政权的支持”。但是，只字未提特朗普关于七国集团重新接纳莫斯科的挑衅性建议。
报道称，虽然领导人们在峰会结束时面带微笑，这次会议还是被更喜欢粗鲁的双边对峙、而非漫长的多边谈判的特朗普给破坏了，以至于最后变成了彻底的失败。
另据德新社6月10日报道，人们对即将爆发的贸易战的担忧加重。在今年的七国集团加拿大峰会上，美国与其传统盟友在关税问题上的严重分歧占据了主导地位。
报道称，美国总统特朗普来得晚，走得早。他建议七国共同削减关税等贸易壁垒，但却对其他国家以完全停止贸易相威胁，如果这些国家不停止他所谓的不公平做法的话。
同时，也没有任何迹象表明，其他国家会在对美报复措施方面退让，尽管特朗普和峰会东道主、加拿大总理特鲁多都表示，他们在这样做时心情会很沉重。
“不要关税、不要贸易壁垒，事情就应该如此，也不要补贴。”特朗普对记者们说，他对其他几个国家的领导人提出这样的建议。他说，这个想法是“带有终极性质的东西”。
报道称，特朗普强烈批评了伙伴国所采取的“不公平的贸易做法”，并警告说，它们必须停止这种做法，“否则我们就会停止与它们的贸易”。
法国总统马克龙说，欧洲在峰会上展示了统一战线。
马克龙说：“特朗普不想被孤立。我们成功地使他相信，其他六国联合起来针对美国是可能的，而他不想这样。”
特鲁多也警告说，在7月1日采取“对应措施”保护加拿大就业机会的计划上，他不会退让。
他说，美国以国家安全为由对其邻国加拿大征收关税，“有点带有羞辱性”。
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