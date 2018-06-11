日媒称西方不屑上合组织是大错特错 须认真对待

《日本时报》网站6月7日发表英国上议院国际关系委员会主席戴维·豪厄尔的文章《认真对待上合组织》称，到目前为止，西方自由派对上合组织始终有些不屑。
文章称，首先，这被视为一个薄弱的组织，缺乏像欧盟的欧盟委员会那样一个有力的指挥协调中心。其次，上合组织的共同目标普遍被视为反西方反美国，因此引发猜疑。
就第一点而言，西方专家简直不可能更错了。印度和巴基斯坦现在都是上合组织成员（尽管双方对彼此的敌意无穷无尽），伊朗也收到成为正式成员的邀请。
这个“团队”现在不仅包括中国、俄罗斯和中亚的几个“斯坦”，而且包括整个印度次大陆，像土耳其这样的国家也表现出兴趣。上合组织因此逐渐成为一个几乎囊括了全世界一半人口的机构。
文章认为，自上而下的中央集权式控制已经过时。就上合组织而言，尽管存在无数挥之不去的争端，成员国（尤其是中国）显然认为，这个论坛对于管理和促进诸多领域的共同目标发挥着越来越大的作用——比如安全、打击犯罪、法律程序、环境与卫生标准、金融与贸易等等。
就第二点而言，西方的怀疑倒是有些依据。上合组织成员无疑都有一种共同的观点或者愿景，即美国主宰世界的时代、西方主宰全球体制的时代即将终结，新的全球机制应当在亚洲参与度大大提高的情况下建立起来，这种参与至少与西方秩序平行，在某些地区则是与西方秩序公然竞争。
文章称，只要上合组织看起来只不过是中国要明显提高自身角色的幌子，西方的警惕和漠不关心就可以理解。但是，如果我们将要看到的情况是，正当美国不顾欧洲的抗议要孤立伊朗并加强制裁时，不仅中国乃至一半的世界都团结起来支持伊朗，这无疑应当让特朗普三思而行。
更加认真地看待上合组织还有更深层次、也更具战略性的原因。这源于当今全球事务高度互联互通的特点。无论政府公开说什么或打算做什么，市场、利益、文化和知识都以不可阻挡的速度彼此交织。交流互通正在取代对抗冲突。
此外，不仅在贸易和投资领域，在打击国际犯罪、恐怖主义、贩毒和贩卖人口等关键领域，相关政府的利益也越来越追随大型组织确立的趋势，并且与这些趋势配合。
简而言之，官员和战略专家应当思考如何在今天与未来的领导力量之间打开通路而非建起高墙。这种态度不忽视中美、中日、中澳、中欧甚至中印之间的持续分歧，而是利用上合组织这个平台本身消除争端。
与公开论坛上发表的某些激烈言论相反，必须开展合作甚至共同行动的领域正在不断扩大。
如今，对于阿富汗、中东泥潭、全球气候危险、开放贸易流、控制全球信息公司的权力、防止核扩散失控、对基于规则的世界秩序表现出应有的尊重等方面，推动东西方彼此团结的力量都大于使东西方背道而驰的压力。
文章认为，上合组织给西方战略家提供了一个促进各种联系的网络和宝贵的机会，可以在全球最危险的威胁面前控制敌对，建立国际共同立场。应该抓住这个机会。
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