脸书被曝向60余企业泄露用户信息 含苹果三星微软

脸书4日被爆出在过去10年里，同包括苹果、三星、黑莓、亚马逊、微软在内的至少60家科技公司达成数据共享合作协议，为其提供用户隐私信息，且这些协议中的多数仍在生效。此前，这些合作关系的范围未被披露。
美国CNBC网站4日报道称，根据曝光的合作内容，在未取得用户明确同意的情况下，这些公司可以取得脸书用户的个人关系、政治倾向、教育背景、未来活动等数据。《纽约时报》称，一些设备制造商甚至可以获取脸书用户好友的个人信息，即便这些好友以为自己禁用分享功能。
今年3月，英国剑桥分析公司被爆出滥用数千万脸书用户的个人信息，脸书为此做出各种澄清和道歉。《纽约时报》称，脸书当时并未透露该公司还和手机、平板电脑和其他硬件制造商有用户数据的合作。
报道援引加州大学伯克利分校研究移动应用安全的隐私研究员塞尔日·埃格曼的话称，用户可能会认为脸书或设备制造商是值得信赖的，但问题是越来越多的数据通过设备被收集，并且设备上的应用能够访问数据，这样就会产生严重的隐私和安全风险。
脸书表示，这些合作伙伴是脸书的“拓展”，为超过20亿用户服务。脸书的数据共享符合隐私政策、联邦贸易委员会的协议以及对用户的承诺，合作伙伴对数据的使用也受到严格限制。一些合作伙伴确实把数据存在了自己的服务器上，“不过，脸书并不知道用户信息是否被滥用”。
苹果公司称，苹果使用脸书用户的信息是为了提供某些功能，比如在不打开脸书客户端的情况下，将照片上传到脸书上。
微软表示，2008年微软与脸书建立合作关系，允许微软支持的设备添加联系人和好友，并接收推送等功能，但这些数据都存储在手机本地，没有与微软的服务器同步。
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