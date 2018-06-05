俄研发新型核潜艇“哈斯基” 或可对抗美导弹防御

据美国《防务新闻》周刊网站6月2日报道称，塔斯社援引俄罗斯国防工业某官员的话称，俄罗斯下一代多用途核潜艇——据报道名为“哈斯基”级——将装备高超音速导弹，首艇定于2027年下水。
“‘锆石’高超音速反舰导弹将成为最新多用途潜艇的主要装备。”这位消息人士说。“锆石”是俄罗斯的一个海基高超音速导弹项目，旨在取代俄罗斯主力军舰中常见的P-700“花岗岩”反舰导弹。
“哈斯基”级潜艇鲜为人知。它们在俄罗斯媒体上被称为第五代多用途潜艇，由圣彼得堡的孔雀石设计局设计，但这款潜艇的设计图尚未定稿。据塔斯社称，“哈斯基”级将采用典型的双壳艇体设计，排水量为12000吨。
报道称，这使“哈斯基”的重量等级类似于它要取代的苏联时期建造的“鲨鱼”级潜艇，以及目前正在俄罗斯船厂建造的较新型“白蜡树”级多用途核潜艇。“白蜡树”刚开始是苏联后期设计的，因苏联解体和随后十年俄罗斯经济动荡而推迟建造。
在“哈斯基”级潜艇上增添高超音速导弹发射管如若属实也不足为奇。今年3月，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京曾表现出有意使用高超音速武器来对抗美国现有的和未来的导弹防御。
俄罗斯在过去十年里的改进军队装备工作，主要着重于改进海军装备，重点是重振日益老化的核潜艇舰队。到目前为止，这些工作着重于完成建造“北风之神”级弹道导弹潜艇和“白蜡树”级多用途潜艇。
“北风之神”级潜艇已建成四艘，另有四艘正在建造。
“白蜡树”级潜艇也已有两艘下水，另有五艘正在建造。据塔斯社报道，“哈斯基”级首艇的建造预计2023年在北德文斯克造船厂动工，2027年底完工。这可能是一个乐观的预定目标。
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