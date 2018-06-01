日本印度拟实施首次陆上联合训练

日媒称，30日获悉，日本与印度两国政府正协调年内在印度东北部米佐拉姆邦实施陆上自卫队与印度陆军的联合反恐训练。多名日本外交及防卫消息人士透露了这一消息。
据日本共同社5月30日报道，日印实施过海上自卫队与印度海军的联合训练，陆上训练尚属首次。日印在安全保障领域扩大合作或有助于制衡在南亚军事、经济两方面增强存在感的中国。
报道称，军费在全球排前列的印度军方的主力为陆军，训练候选地米佐拉姆邦与东南亚接壤，是距离中国较近的印度战略要冲。日印还在防卫装备研发方面展开合作，通过主力部队在要冲实施联合训练，有意进一步推进密切关系。
报道称，日本海上自卫队与印度海军、美国海军定期实施联合训练。
该消息人士透露，训练除反恐之外，还设想利用印度东北部高温多湿气候的丛林作战等。陆自还期待通过联合训练，积累着眼于2020年东京奥运会的反恐经验。
报道称，日印两国把印度东北部定位为“连接印度与东南亚的窗口”，将携手推进经济开发。联合训练或成为在经济、安保领域的强化合作的象征。
报道还称，日印两国政府还在讨论航空自卫队与印度空军的联合训练。外交消息人士透露，双方正摸索2019年以后印度空军军机参加在日本的训练等方式。
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