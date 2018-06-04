日欧发表联合声明 反对美国进口限制措施

日媒称，日本和欧盟5月31日在巴黎召开负责贸易事务的部长会议，就美国特朗普政府的钢铁等进口限制措施发表联合声明，称“这不是以国家安全为依据就可以被正当化的”。声明指出，若美国对汽车也启动进口限制，将影响全球贸易，导致市场混乱。此举意味着日欧明确表态，有意联手对抗特朗普政府的保护主义贸易政策。
据共同社6月1日报道，日本经济产业相世耕弘成和欧盟贸易委员马尔姆斯特伦达成了协议。相关事项在日美欧会议上告知了美国贸易代表办公室（USTR）代表莱特希泽。据悉，莱特希泽的反应是注意到了日欧的关切。
会后接受采访的世耕表示担忧说，进口限制“可能会瓦解多边贸易体制”。据悉在日美欧会议上，世耕向美方要求将日本排除在钢铁和铝制品进口限制适用对象之外。日本和欧盟还就今后在与美国的磋商中携手应对达成了一致。
有关钢铁和铝制品，特朗普政府以大量进口构成了国家安全上的威胁为由，在3月发动进口限制。日本从一开始就被列为适用对象，而欧盟到5月底暂时被豁免。美国政府5月31日宣布将对欧盟等适用进口限制，欧洲则计划对美国产品征收报复性关税。
报道称，美国总统特朗普认为汽车进口增加威胁了美国的国家安全，已要求商务部长罗斯研究进口限制。据悉，最高加征25%关税的方案等正在讨论之中。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost