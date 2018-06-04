巴西新型监狱致力于感化：囚犯无看守 可自由恋爱

英国广播公司网站5月22日发布了题为《巴西一所没有看守和武器的监狱》的文章称，在新牢房的第一天，塔蒂娅内·科雷亚·德利马没能认出她自己。
这名26岁的女子有两个孩子，正在巴西的一所监狱服12年徒刑。她说：“再次在镜子里看到自己感觉很奇怪，一开始我都没认出我是谁。”
这个南美国家拥有世界第四多的监狱人口，其监狱因为条件差经常受到关注。那里长期人满为患，帮派暴力不时挑起致命骚乱。
利马刚刚从一所常规监狱转到位于米纳斯吉拉斯州伊塔乌纳镇，由保护和帮助罪犯协会（APAC）管理的一个看守所。
不像一般监狱那样如利马说的“夺走女性特征”，在APAC的这所监狱，她可以穿自己的衣服，有一面镜子，可以化妆和染发。
但是这两套体制的差别不止停留在表面。
没有看守
APAC体系以更安全、更经济、更人性化的方式化解这个国家的监狱危机，得到越来越多人的认可。
3月20日，APAC在朗多尼亚州新开设了一所监狱，这是开设在巴西北部的第一所，也是全国的第49所新型监狱。
所有APAC犯人必须曾在常规监狱中服刑，必须表现出忏悔的态度，同时愿意遵守作为该体系宗旨一部分的严格的工作和学习制度。
那里没有看守和武器，一名犯人迎接了来访者，打开通往小小女监的大门。
这名犯人领来访者来到了“夫妻套房”。这是一个装饰明亮的房间，里面有一张双人床，女囚可以在这里同前来探监的伴侣独处。
她随后领来访者来到另一个房间，那里女囚们正给将要卖到外面去的肥皂盒贴标签。
APAC监狱由几个天主教徒于1972年建立，现在由意大利非政府组织AVSI基金会和巴西犯人协助兄弟会进行协调并予以支持。
巴西AVSI基金会副主席雅各布·萨巴蒂耶洛说，爱与工作是这些感化院优先考虑的。他说：“在这里，我们称呼他们的名字，而不是一个编号，也不是他们可能在犯罪生涯中得到的绰号。”
康复
罪犯在这里被认为是正在康复的人，这反映了APAC专注于恢复性正义和改造。
他们必须学习和工作，有时候是与当地社区一起劳动。如果他们不肯，或者企图逃跑，那就会面临被遣送回常规监狱体系的风险。
萨巴蒂耶洛说，APAC监狱里出现过打架事件，但是从来没有发生过谋杀。
他说，由于没有看守，这里的紧张气氛大减。这里的一些女囚犯因犯有严重罪行被判终身监禁，但气氛是平静的。
阿吉玛拉·帕特里西娅·西尔维娅·坎波斯说：“我至今还在努力忘掉以前的囚犯编号。”她现在领导着一个负责与管理部门联络的监狱委员会。
警方在她与前夫的家中搜出26克可卡因后，坎波斯被判犯有贩毒和涉毒罪行，在一所常规监狱里服刑了4个月。
她说：“我们大家被扔在一块，20个犯人睡在地上脏兮兮的床垫上，食物根本没法吃。”
她说她的亲友每次来探视时都被搜身，很多女囚对这种做法有怨言。
惯犯
但是坎波斯的情况也反映出巴西监狱体系内的更多问题。专家称，女性经常通过其男性伴侣被卷入犯罪，随后与惯犯关在一起。
这是近些年巴西女子监狱人口显著增加的原因之一。
坎波斯说：“我进那所监狱时对犯罪一无所知。我旁边的那个女人把她邻居的头割掉后装进一个手提箱。”
这名2个孩子的母亲现在用工作来为她8年的刑期减刑，目前已经转到监狱里的半开放牢房服刑。
法官安东尼奥·德卡瓦略说，在常规监狱体系中也允许用工作和学习来减刑，但它很少被采用。他支持伊塔乌纳镇的APAC体系。
他说：“APAC监狱被赞誉维护了法律的尊严，这是对常规监狱体系的可悲的反思。我毫不怀疑APAC监狱是保证犯人在巴西悔罪体系中享有人权的有效方式。”
铁栅后面的爱
目前，利马还处在监狱的封闭管理下，特权较少，必须为升入半开放区域而努力。
所有新来的犯人都得处于封闭管理中，必须为转入半开放系统而努力。随后犯人有可能升入开放管理区，在那里他们可以获准一周离开监狱一次。
然而，虽然身处狱墙之内，利马还是找到了男朋友。
她坐在牢房里讲述，她和38岁的狱友薇薇安娜·坎波斯通过监狱管理方与镇上另一边的APAC男监的一对朋友通信，后来开始约会。
巴西犯人协助兄弟会的爱德华多·恩里克·阿尔维斯·德奥利韦拉说：“是的，我们喜欢把人们聚在一起，我们想让所有正在康复的人们在这里有好心情。”
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