安倍强推建赌场刺激消费 遭日本舆论大批判

建赌场吸引游客刺激消费？连日来，日本舆论都在集中批判安倍政府提出的一项“赌场建设法案”。政府打算建造包含赌场的度假区，以此吸引国内外游客消费，从而改善日本经济。该法案遭到日本在野党和绝大多数民众强烈反对，但安倍政府及执政党仍在加速推进其成为现实。
据日本时事通讯社2日报道，安倍日前出席众议院内阁委员会会议时强调该法案将带动相关地区乃至日本整体经济的增长。执政党希望能在本周的众议院会议上强行通过该法案。在野党则以国民对赌场政策不理解以及政府对赌博依赖症研究不足为由，坚决反对该实施法案，试图延迟至本月20日对该法案进行表决。
今年5月22日，安倍在众议院全体会议上提出这一法案。这也是继“安倍经济学”后，他提出的振兴经济新方案。法案规定在日本全国建设最多3处包含赌场的度假区。日本人每周最多进入赌场3次，每月最多10次，每次要交6000日元（约合352元人民币）入场费。赌场主可向客人提供贷款，贷款对象可为外国游客和事先寄存一定金额的本国客人。
在法律长期禁止赌博的日本，民众普遍将赌场与黑社会和犯罪等联系在一起。日本共同社的调查显示，65%的民众反对在日本建设赌场，仅22.6%的民众对此表示支持。民众反对的理由主要包括“建设赌场会令日本治安恶化”“对青少年产生恶劣影响”“赌博依赖症患者会增加”以及“会成为反社会势力的资金来源”等。
面对舆论的反对，安倍政府又出面解释称，赌场仅针对日本的富裕阶层，且能让日本成为发达的旅游国家，有助于经济增长。然而这种说法没能让舆论满意。就连被称作“安倍政府御用媒体”的日本《读卖新闻》和《产经新闻》都发文表示反对。《读卖新闻》说，踩着人们的不幸和不走运来发展经济的战略，是极其不健康的战略，请仔细考虑赌博可能给社会带来的严重副作用。《产经新闻》则表示，兴建赌场的法案存在很多缺陷的情况下被急速推进，若出了问题，政府的责任不可忽略。
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