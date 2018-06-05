"史上规模最大ICO"募资超40亿美元 美官方仍提醒民众警惕

英媒称，通过历时一年的拍卖，一家区块链初创企业筹集到了40多亿美元，超过了今年几乎所有的同类首次公开募资。
据英国《金融时报》网站6月2日报道，通过所谓的首次代币发行（ICO），总部位于开曼群岛的Block.one公司提供EOS代币，换取另一种加密货币以太币。据区块链咨询公司“新魔力”公司提供的数据，以6月1日的兑换率计算，这次发行筹集到了41.5亿美元。Block.one拒绝提供正式交易数据。
报道称，总部设在纽约的全球金融数据提供商迪罗基公司说，以这一规模，Block.one的这次ICO所筹集到的资金仅次于2018年全球市场上两家公司的首次公开发行所筹集到的资金。据“新魔力”公司说，它还是有史以来规模最大的ICO。
“新魔力”公司的数据显示，过去几年ICO大幅上升，今年迄今已经筹集到110多亿美元。相比之下，2017年筹集到的资金为64亿美元，2016年为8800万美元。
报道称，受去年比特币和其他数字货币大幅上涨刺激，个人投资者追逐投机收益，大量涌入各种数字货币交易。
报道称，这一行业同时引来骗子和打击骗子的监管者的关注。美国证券交易委员会甚至设立了一个拥有典型ICO特征的模拟网站，以警告公众这其中的风险。
今年早些时候加入加密货币基金管理行业的前交易所交易基金经理马特·胡甘说，虽然在Block.one的ICO买家中确实存在希望从加密货币获得收益的投资者，但可能还有很多是“以太坊中的大鲸”，只是想分散自己的仓位，而没有指望从名义货币上挣钱。
他说：“加密货币的生态系统仍处于初级发展阶段。像所有处于初级阶段的技术一样，长期赢家尚未确定。有时候亚马逊赢了，有时候MySpace会输给脸书。让自己的仓位分散有好处。”
为了强调风险，Block.one网站上的一个问答页面说：“EOS代币没有任何权益。”
观察人士还注意到，Block.one只是笼统地描述了计划如何使用所筹集到的资金。
报道称，为了规避监管障碍，在该公司于1日结束的ICO中，美国公民被禁止参与。
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