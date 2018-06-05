保加利亚要处死一只奶牛：因它“无证”进入欧盟

外媒称，一只怀孕奶牛可能会因它穿过欧盟边界而被处死。
据英国《独立报》6月3日报道，这只名叫“Penka”的母牛早些时候在保加利亚当地的科皮洛夫齐村庄上脱离了牧群，越过保加利亚与塞尔维亚的边界，进入了塞尔维亚这个非欧盟国家。两周后，塞尔维亚农民将“Penka”还给了它的主人伊万·哈尔拉姆皮耶夫，并表示这只奶牛很健康。
但是，据法新社报道称，保加利亚官员说，由于欧盟的严格规定，这只牛必须被处置。
兽医专家柳博米尔说：“这不由我们决定，我们只是在执行来自布鲁塞尔的规定。”
报道称，根据欧盟委员会准则的要求，奶牛入境欧盟时必须在边境检查站出示它的健康证明文件。该准则要求动物入境欧盟途中，以及获准通过欧盟授权的边境检查站时携带健康证明。
报道称，“change.org”网站已经开始收集请愿签名，呼吁欧盟当局对“Penka”网开一面。该请愿书说：“我们认为，‘Penka’的事例反映了欧盟官方对像‘Penka’主人这样的普通人缺乏同情心，这位主人现在绝对是心烦意乱的。”目前已经收集到了将近1800个签名，而该请愿的目标签名数量为2500个。
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