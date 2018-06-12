日本77岁风流土豪在自家中离奇死亡 啤酒内疑似被下药

据日本电视台6月11日报道，5月24日，日本77岁富豪野崎幸助离奇死于家中的案件调查有了新进展。警方怀疑死者生前摄入的啤酒内混有毒品，目前正在对没收的2000瓶啤酒及啤酒瓶进行鉴定。
日本和歌山县田辺市不动产公司社长野崎幸助于5月24日被其小55岁的妻子发现死于家中，警方在其体内检测出超过致死量的毒品。但警方在野崎家中未发现吸食毒品所需要的工具，且在遗体身上也未发现注射的痕迹，因此警方怀疑从口内摄入毒品的可能性很高。
案件相关调查人士表示，野崎在家里喝了啤酒之后，在傍晚走进了卧室。于是警方在死者家中和公司没收了2000瓶啤和啤酒瓶。最新进展显示，毒品很有可能被混入啤酒中，目前警方正在对没收的啤酒及啤酒瓶进行鉴定。
另一方面，在野崎死亡的18天前，其爱犬eve突然死亡，县警怀疑其爱犬是否也与野崎一样，生前可能被投过含有毒品的饵料。警方目前也在对其遗骸进行鉴定，以调查野崎死亡的真相。
野崎的人生堪称一部风流史，而他也直言不讳自己曾睡过4000美女，并将其出版成书，被称为“纪州唐璜”。
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