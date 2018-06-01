菲律宾总统杜特尔特自曝曾因枪击同学被开除 还跪求母亲原谅

当地时间29日，菲律宾总统杜特尔特在母校圣巴达大学（San Beda University）的一场毕业典礼上和毕业生们分享了他学生时代的故事。杜特尔特在演讲中透露，自己很嫉妒能够参加毕业典礼的学生，因为他在大学时代曾因枪击同学而被开除，并被禁止参加毕业典礼。
综合菲律宾《问询者报》及《世界日报》31日报道，在当天的演讲中，杜特尔特讲述了自己在学生时代的往事。这位菲律宾总统曾因为枪击事件差点失去了自己的法学学位。后来，他又因未能告知母亲实情而跪求母亲原谅自己。
杜特尔特称：“事实上，我真的很嫉妒你们，因为当时我不被允许毕业。毕业前那段时间，突然在校园里发生了那件事（枪击事件）。”杜特尔特因为枪击同学而在毕业前被开除，他在随后一直瞒着母亲索莱达（Soledad）这一事实。他回忆称，自己的母亲曾一直追问，什么时候需要从达沃市乘飞机到马尼拉，来参加他的毕业典礼。而自己则是告诉她，圣巴达大学所在的门迪奥拉地区因为戒严令而比较“混乱”，因此毕业典礼不予举行。
最终，学校原谅了杜特尔特，他也在获得圣巴达大学法学院的毕业证书之后在当年参加了律师资格考试。随后，他告诉自己的母亲，学校颁发给学生们空白文凭，并保证毕业典礼仍会举行。不过，纸里包不住火，在杜特尔特后来担任达沃市市长期间，一些来到当地的圣巴达大学老师来到了当地。由于杜特尔特当时外出，他的母亲经人介绍和一位牧师交谈，她也向牧师询问了自己儿子的毕业典礼是否顺利完成。
“牧师说：‘为什么这么问，难道你儿子没有告诉你实情吗？’我母亲问事实是什么，牧师回答：‘他因为枪击了学校内的一名学生被学校开除了。’”杜特尔特回忆称，并表示自己在回家之后就遭到了母亲的质问。他提到，自己跪在母亲面前请求原谅，并解释称之所以这么说是不想让母亲担心。
关于这起枪击的细节，杜特尔特并没有细谈。但菲律宾媒体注意到，在2016年4月总统大学期间，他曾解释了自己的动机。“那个人因为我是米沙鄢人就欺侮我，我想给那个人一点教训。”他表示自己警告了那名学生，当时那个学生正在走廊内推搡人。“我说如果他打我，我就会向他开枪。结果我的鼻子被揍了，随后我就开枪了。”
据悉，杜特尔特的母亲索莱达从事教职，2012年去世。杜特尔特表示，父亲对他没信心，认为他长大后只能到码头当苦力，正是得力于母亲不断地鼓励，他才能有今天的成就。
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