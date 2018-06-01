微软CEO纳德拉：我们正在研究大脑植入 增强人类智能

微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）周四在微软第8届Ability Summit大会上表示，该公司有一些员工正在研究如何通过大脑移植物增强人类的智能，这也是他们希望让残疾人也可以使用各种科技产品所作的努力之一。
虽然微软花了很多时间来推升营收，但1991年建立的微软研究院仍是该公司的重点领域。截至去年6月，微软的12.4万员工有32%都在从事产品研发。
纳德拉谈到了如何利用大脑技术来为不同群体提供帮助。他提到了Seeing AI，这款应用可以帮助盲人理解面前的东西。他还表示，该公司正在帮助那些患有闭锁综合征的人，这种神经障碍导致人们只能通过眼球运动进行交流。
“你如何为他们赋予语言，因为这涉及到如何探测大脑活动。”纳德拉说。事实上，纳德拉的儿子就是盲人，而且患有脑瘫。
Facebook去年也表示在寻找各种方式将大脑与电脑相连。特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）的创业公司Nueralink也希望开发脑机接口。
之前有报道称，微软员工希望为一套系统申请专利，根据大脑的输入活动采取行动。但这项研究并不表明微软是否会在短期内推出相关产品。
但纳德拉还是对微软投入到研究中的资源非常高兴。他还说：“我准备举行一场晚宴，宴请那些从事大脑研究，从事脑机界面研究的人员。”
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