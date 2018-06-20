没事别街头闲晃 菲律宾首都5天抓5575名“闲民”

台媒称，在菲律宾总统杜特尔特的新指示下，“没事不得在街头闲晃”，大马尼拉地区警方过去5天来共逮捕超过5500名违令民众。
据台湾“中央社”网站6月19日报道，首都区警长埃利埃泽（音）6月19日早晨在广播节目中说，在6月13日到6月18日期间，大马尼拉地区5个警区执法人员，共在街头逮捕5575名“无所事事”的“闲民”。
报道称，这些人分别是因违反地方政府的宵禁令、在街头饮酒或抽烟、打赤膊、未成年人进网吧、深夜在街头唱卡拉OK、随地大小便以及破坏街坊安宁等指控，而被逮捕。埃利埃泽保证，警察抓人都是于法有据。
报道称，杜特尔特6月13日在马拉卡南宫致词时，警告喜欢在街头闲荡的民众最好回家，特别是在深夜，否则要有被警察带走的准备。他指称，“闲民”都是潜在的麻烦制造者。
报道还称，在菲律宾，“闲民”是指无所事事逗留街头的社区居民，他们常聚集在一起聊天、打牌、饮酒或打台球，有时则纯粹只是在纳凉。
一名菲律宾网友6月17日发文，称自己和一群朋友6月16日深夜在马卡蒂市朋友家的门口，被警察带回警局。他们当时只是在等朋友换衣服，准备一起去酒吧，不料被当成“闲民”。
埃利埃泽表示，事件已在调查中，他不会允许警察滥权。
报道称，为避免执法时的混乱，菲律宾警方已开始草拟取缔“闲民”的执行规则。
报道还称，菲律宾1930年刑法原有规定，警察须逮捕无所事事、在街头闲晃的民众，但在前总统艾奎诺三世时代，菲律宾国会通过新法令，将街头闲晃除罪。
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