澳新巨额援助南太国家抗衡中国？中国驻澳大使：冷战思维

外媒称，澳大利亚外长朱莉 · 毕晓普说，特恩布尔政府将就中国在澳大利亚周边的基础设施的大开发行动展开竞争，以确保小国不背负债务，主权不受 “ 威胁 ” 。





据澳大利亚《悉尼先驱晨报》网站 6 月 18 日报道，毕晓普说，澳大利亚需要确保该地区国家可以进行选择，不被不透明的发展提议所束缚。这是澳大利亚政界人士对中国在太平洋地区的公路、桥梁、港口、机场和房屋建设迅速扩张情况发表的最直率评论之一。





报道称，毕晓普在就中国标志性的基础设施建设计划 “ 一带一路 ” 倡议接受采访时说，澳大利亚关注太平洋小国的经济生存能力，不希望它们背负不可持续的债务负担。





她说： “ 我们希望确保它们保持主权，拥有可持续发展的经济，不会陷入不可持续的债务之中。这个陷阱可能导致债权转股权，那时它们就失去了主权。 ”





当被明确问及澳大利亚是否应该担心邻国容易被中国 “ 夺走主权 ” 时，毕晓普说： “ 我们担心，加入其中一些融资协议将对它们的长期主权造成不利影响。 ”





毕晓普称， “ 一带一路 ” 倡议是中国进一步推进其战略利益的手段。不过她说，有时澳大利亚在特定项目中的利益与中国一致，两国可以合作。





毕晓普说： “ 对于在我们影响力范围内的 ‘ 一带一路 ’ 倡议项目，我们希望确保它们达到适当的标准 …… 但正如我反复说的，这是中国的手段，因此在寻求扩大地区政治和战略影响力之际，中国也将决定哪些举措符合其战略利益。 ”





另据日本《富士产经商报》 6 月 19 日报道，澳大利亚与新西兰相继宣传自己对太平洋岛国的巨额援助。两国作为主要援助国，传统上与岛屿国家保持很深的关系，但近年来中国强化了在太平洋地区的影响力，澳新两国竭力找回存在感。

澳大利亚总理特恩布尔 4 月宣布，该国将在巴布亚新几内亚和所罗门群岛铺设通往澳大利亚的海底光缆，以实现高速互联网通信。





报道称，根据所罗门群岛方面的意向，连接所罗门群岛和悉尼的光缆原本由中国通信设备企业华为技术承建。然而，澳大利亚担心机密情报被中国获取，中止了该项目，将中国排除在外。





报道还称，在澳大利亚 2018 财年（ 2018 年 7 月至 2019 年 6 月）预算方案中，对外援助规模跟往年差不多，大约是 42 亿澳元，但面向太平洋国家的援助金额从上一财年的 11 亿澳元增加至 13 亿澳元。





新西兰副总理彼得斯 5 月也宣布，今后四年里将拿出 7.14 亿新西兰元用于对外援助，其中一大半分配给太平洋国家。





彼得斯针对中国担忧地表示， “ 太平洋地区成为竞争激烈的战略据点。我们如果不在那里，就会有其他势力出现 ” 。





此外据路透社 6 月 19 日报道，在人们担心中国在澳大利亚的影响力和中国用贷款建立对较贫穷南太平洋岛国的影响力之际，中国驻澳大使 6 月 19 日说，修复双边关系需要 “ 减少偏见和偏执 ” 。





成竞业大使在堪培拉对政界人士和商业领袖发表讲话说： “ 我们需要多从积极角度看待彼此的发展和政策意图，不断克服冷战思维。 ”





报道称，在澳总理特恩布尔 2017 年年底指责中国干涉澳内部事务后和对中国在该地区影响力的担心加剧之际，堪培拉和北京的关系变糟。





成竞业说：

“

我认为，为了扫除两国关系的乌云和使其实现持续健康发展，我们需要更多交流和包容，不断减少偏见和偏执。

”

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