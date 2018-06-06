日本就业市场并未萎缩 劳动力以每年近2%的速度增长

美媒称，日本拥有全球最低的失业率之一。商业调查表明这里存在严重的劳动力短缺，而且劳动年龄人口也没有增加。那么，日本经济第一季度如何实现了自有记录以来最多的就业增长？
据美国商业内幕网站6月1日文章，在没有经过季节性调整的情况下，在一个通常因为退休和大学生离职而导致就业大幅下降的季度，日本仍然增加了就业。
考虑到日本的人口结构，劳动力大军不应当以自20世纪90年代以来最快的速度增长。事实上，日本的劳动力大军应当在缩减。劳动力增长由人口增长和劳动参与率的增长构成。假如年龄组内的劳动参与率不变，那停滞不前而且正在老龄化的人口应当带来的是劳动力的负增长。
事实上，日本的劳动力正在以每年不到2%的速度增长。
那么，出路在哪里，其他国家在接近全面就业的时候可以效法日本的做法吗？
日本有两个隐藏的闲置劳动力的关键来源。最明显而且影响最大的是上升的劳动参与率，特别是女性的参与。女性加入劳动力大军的人数激增一直很可观，特别是兼职领域。
这个现象已经持续一段时间。尽管明显也存在上限，但随着劳动市场继续收紧，这种现象没有理由不会再持续一段时间。
第二个也是没有那么明显的来源是移民。日本实行非常严格的移民政策，只会向特定国家的高技术工人发放工作签证。尽管劳动力大军中的外来工人所占比例仍然很低，但这个人数一直在增长，并促进了就业的增长。
外国工人的很大一部分增加来自于学生和接受培训的人。前者每周工作最多28小时，而后者在入职第一年接受一定的培训后可以全职工作。
从整体上来说，日本的就业不应当出现增长。但是，随着劳动力市场收紧，闲置劳动力仍然会出现，使得经济可以轻松地实现增长。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost