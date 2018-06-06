韩媒:菲律宾经济外交陷“困境” 因为没美国驻军

6月4日，菲律宾总统杜特尔特访问了韩国。看着来访的菲律宾总统，有韩国媒体产生了一种优越感，这倒不是因为韩国更富，而是因为韩国境内驻有美军。
6月5日，韩国《中央日报》就发文讨论“美军离开后菲律宾的屈辱”，文章称菲律宾跟中国有主权纠纷，但其官方却“不作为”，这是因为菲律宾境内没有了美国驻军导致的。因此，韩国要“以此为鉴”，即保留驻韩美军至关重要。
报道称，菲律宾跟美国在1951年签署了防卫条约，并就驻菲美军达成协议，可到了80年代，菲律宾国内的一系列事件导致反美情绪爆发，最终让美国在1992年撤离了在菲律宾的驻军。
在《中央日报》看来，正是美军的撤离导致了菲律宾在主权纷争上的“不作为”。
报道援引朝鲜研究所所长郑永太的话称，美军撤离后，菲律宾在经济、外交领域陷入困境，韩国要以此为鉴。
一位前政府高官则干脆直言，即便没有了朝核威胁，驻韩美军也要保留。
虽说《中央日报》想设法证明驻韩美军的重要性，但用作论据的几点事实似乎没有弄清楚。
正如前文所说，美国撤离菲律宾驻军是在1992年。但据此前报道，菲律宾积极在南海问题上同中国磋商，缓和局势而非“不作为”是在杜特尔特上任之后，也就是2016年，离驻菲美军撤离过了24年。
至于美国驻军撤离后，所谓菲律宾在经济和外交上陷入困境同样令人费解。
据此前报道，在极端组织“伊斯兰国”在去年于菲律宾南部城市马拉维发动恐怖袭击时，无论是中国还是美国都向菲律宾给予了援助，中国还在马拉维解放次日捐赠菲律宾47套设备帮助重建。
在经济方面，中国社会科学网援引波兰智库的观点称，菲律宾是亚洲最活跃的发展中经济体之一，堪称新的“东南亚之虎”。
2017年，菲律宾国内生产总值（GDP）增长6.7%，位居亚洲增速最快经济体之行列。根据国际货币基金组织的预测，该国经济增长速度将在2018年保持不变，2019年将增长至6.8%，2020年将达到6.9%。
今年5月，菲律宾统计署报道称，菲律宾第一季度国内生产总值增长为6.8%，速度快于2017年最后三个月的6.5%，也快于去年同期的6.4%，与中国持平，是该区域表现最佳的经济体之一。
更何况，不说菲律宾，韩国自己还在被美国驻军“折腾的够呛”。
众所周知，关系到朝鲜半岛和平进程的“特金会”此前一度濒临取消，其中一重要因素就是在朝鲜接连释放善意，拆除了核试验场的情况下，驻韩美军和韩军照常军演，丝毫没有缩减规模。
在那之前，驻韩美军还曝出过环境污染、士兵碾死平民却无罪等丑闻。不过，对我们而言最耳熟能详的，当属一度令中韩关系紧张的“萨德风波”。
不过，到目前为止，美韩双方在驻韩美军上的态度基本一致，尽管此前也有过可能会撤军的传闻，但两国高官已经确认，不会对两国在韩国的合作防卫体系做出调整，并将继续维持驻韩美军的规模。
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