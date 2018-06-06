新加坡总理李显龙:美国不该因为对方跟自己不同 就与之为敌

随着“特金会”越来越近，各界开始聚焦于此次会晤的举办场地——新加坡。
6月4日，美国玛丽蒙特大学亚洲媒体中心旗下的一份学生刊物放出了他们在上个月对新加坡总理李显龙的专访，除了即将到来的特金会，李显龙还在专访中多次提到了中美。比如，中美不同的发展道路、中美的行为模式、中国制造2025等。
专访李显龙的是《南华早报》专栏作家汤姆·普雷特（Tom Plate），李显龙对他说，美国人觉得自己对于其他国家要如何运作有一套想法，但他们不应该仅仅因为别人跟他们不同就与之为敌。
对于特朗普掀起的各类贸易纠纷，李显龙认为这是美国的观念发生了改变，它不再是规则的维护者，而是把全球贸易拆成了一场场单挑。
美国不应该仅仅因为对方跟自己不一样，就把他们当做敌人
李显龙指出，中国人并不觉得应该由别人去评判他们的发展，可另一方面，美国人总是对世界上其他国家该怎么运作有一套想法。
关键在于，美国不应该仅仅因为对方跟自己不一样，就把他们当做敌人：
“看待世界的方式由你自己决定。问题在于，你想要得出怎样的结论。你想要最终得出希望中国人与你相似，才能成为朋友的结论？还是想要判定他们不需要与你相似，但你仍然可以和他们进行贸易往来？”
“我们希望美国方面最终做出第二种决定，因为不能仅仅因为对方与你不一样，你们就成为敌人。他们不会因为你没有一个‘美国共产党’，而看不起你。”
在他看来，这种“他们坏/我们好”的思维方式，虽然简化了外交政策的制定，但不会有什么成效。
专访现场
“美国食言了”
对于中美乃至特朗普上台后美国在全球发起的贸易纠纷，李显龙指出，美国想要用双边谈判的方法解决贸易问题，可是当他对每个国家都这么做的时候，就意味着他的角色发生了改变。
曾经，美国自认为自己有着绝对的力量优势，但他会坚持当前的规则，允许其他国家在规则下跟美国共同繁荣，但现在，美国食言了：
“美国并不是在（从国际贸易中）撤退，他们想做的是用单挑的方式赢下每场战斗。因为在他们看来，（贸易纠纷）非胜即负。”
放到中美贸易中，这种摩擦很容易上升为更深程度的互不信任：
“因为目前来说，并不仅限于贸易、交流或汇率，而是比之前范围更广地限制对方的投资。如果一方面不希望自己陷入贸易赤字，但同时又不想向对方出售其所需商品，无论是公司或是战略物资，那么结果会是什么呢？”
特别是美国针对的“中国制造2025”，李显龙称，中国的这一战略属于在规则内发起的合理竞争，美国不能将此作为导致中美贸易纠纷的原因：
“你不能说中国人在做这些事情时违反规则。或者这就是为什么你必须和他们开启贸易冲突的原因。”
在美国的这种表现下，李显龙认为，即便有中国的学者、官员认为特朗普政府让中国看起来更加国际化，他也不会感到奇怪。
他指出，中国已经在对中美关系以及中国在世界中扮演的角色进行战略性的思考，并付诸行动，但美国似乎并没有这么做。
“蛊惑民心的煽动高手正在崛起”
对于西方政治当前的乱象，李显龙认为，现在西方政客总是把精力集中在对方身上，通过贬低对手展示自己的优越性，比如特朗普和《纽约时报》，特蕾莎·梅和科尔宾。但是，这并不能够建设性地解决问题。
如今，随着新一代选民的加入，他们正在变得极端、激进，很多政党在失去他们的基础，蛊惑民心的煽动高手正在崛起，这对很多国家来说都是个巨大的挑战。
在新加坡举办“特金会”说明他们信任我们
至于即将到来的特金会，李显龙认为，这表明了美朝两国对新加坡的信任，显示了新加坡与美朝之间的良好关系，这对他们而言无疑是有利的。
不过，这一对话想去的突破性成果并不容易，但不管怎样，双方毕竟走出了第一步。
“峰会在通知发出不久后就会举行，会谈双方也没有经过广泛的准备或沟通。想要达到意外的突破并不简单，但这是双方朝着恢复对话所迈出的第一步。”（观察者网）
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