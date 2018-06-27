空乘人员特别是空姐患癌风险高

美媒称，一项新研究发现，空乘人员患癌症的风险可能比普通人高。
据美国趣味科学网站6月25日报道，研究人员发现，与普通人群相比，许多种癌症在美国女性和男性机组人员身上的发病率都更高，其中包括乳腺癌、宫颈癌、皮肤癌、甲状腺癌、子宫癌以及消化系统癌症。消化系统癌症则包括结肠癌、胃癌、食道癌、肝癌和胰腺癌。
哈佛大学陈曾熙公共卫生学院副研究员埃琳娜·莫尔杜霍维奇对该网记者说，其中一种致癌物是宇宙电离辐射，海拔越高，辐射水平越高。她说，这种辐射对DNA的损伤尤其大，是乳腺癌和非黑色素瘤皮肤癌的已知致病原因。
报道称，在这项新研究中，研究人员研究了来自各家航空公司的5300多名空乘人员的数据，这些人完成了隶属于哈佛空乘人员健康研究的一项在线调查。这项分析研究了这些空乘人员的癌症发病率，并与大约2700名收入和受教育程度与空乘类似的非空乘人员进行对比。
研究人员发现，女性空乘的乳腺癌发病率比普通人群女性高出50%左右。此外，与普通人群女性相比，女性空乘的黑色素瘤发病率要高出两倍以上，非黑色素瘤皮肤癌的发病率则高出四倍左右。非黑色素瘤皮肤癌包括基底细胞癌和鳞状细胞癌。
报道称，这项研究发现，与普通人群男性相比，男性空乘的黑色素瘤发病率要高出近50%，而非黑色素瘤皮肤癌的发病率则高出约10%。
报道还称，给空乘人员带来潜在致癌风险的并不只是宇宙电离辐射。莫尔杜霍维奇说，空乘人员受到的紫外辐射通常也比普通人群高，这可能使他们更容易患皮肤癌。
她说，此外有一些研究发现，昼夜节律紊乱（比如倒时差）可能与癌症风险增加有关。这些紊乱可能导致免疫功能和细胞代谢的改变，进而可能导致对肿瘤抑制的减少。
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