空乘人员特别是空姐患癌风险高

美媒称，一项新研究发现，空乘人员患癌症的风险可能比普通人高。





据美国趣味科学网站 6 月 25 日报道，研究人员发现，与普通人群相比，许多种癌症在美国女性和男性机组人员身上的发病率都更高，其中包括乳腺癌、宫颈癌、皮肤癌、甲状腺癌、子宫癌以及消化系统癌症。消化系统癌症则包括结肠癌、胃癌、食道癌、肝癌和胰腺癌。





哈佛大学陈曾熙公共卫生学院副研究员埃琳娜 · 莫尔杜霍维奇对该网记者说，其中一种致癌物是宇宙电离辐射，海拔越高，辐射水平越高。她说，这种辐射对 DNA 的损伤尤其大，是乳腺癌和非黑色素瘤皮肤癌的已知致病原因。





报道称，在这项新研究中，研究人员研究了来自各家航空公司的 5300 多名空乘人员的数据，这些人完成了隶属于哈佛空乘人员健康研究的一项在线调查。这项分析研究了这些空乘人员的癌症发病率，并与大约 2700 名收入和受教育程度与空乘类似的非空乘人员进行对比。





研究人员发现，女性空乘的乳腺癌发病率比普通人群女性高出 50% 左右。此外，与普通人群女性相比，女性空乘的黑色素瘤发病率要高出两倍以上，非黑色素瘤皮肤癌的发病率则高出四倍左右。非黑色素瘤皮肤癌包括基底细胞癌和鳞状细胞癌。





报道称，这项研究发现，与普通人群男性相比，男性空乘的黑色素瘤发病率要高出近 50% ，而非黑色素瘤皮肤癌的发病率则高出约 10% 。





报道还称，给空乘人员带来潜在致癌风险的并不只是宇宙电离辐射。莫尔杜霍维奇说，空乘人员受到的紫外辐射通常也比普通人群高，这可能使他们更容易患皮肤癌。





她说，此外有一些研究发现，昼夜节律紊乱（比如倒时差）可能与癌症风险增加有关。这些紊乱可能导致免疫功能和细胞代谢的改变，进而可能导致对肿瘤抑制的减少。





莫尔杜霍维奇说，机舱内发现的其他化学污染物可能包括发动机燃油泄漏物、杀虫剂和阻燃剂，这些污染物中所含的化合物可能会扮演激素干扰物的角色并增加罹患某些癌症的风险。

Twitter

sgnypost





