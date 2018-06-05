星巴克执行主席辞职 未来可能将参选美总统

据路透社6月5日报道，星巴克执行主席霍华德·舒尔茨（Howard Schultz）将辞去公司职务，未来可能投身政界，或将参选美国总统。
据报道，星巴克董事会执行主席舒尔茨将于6月26日辞去公司职务。部分投资者认为，舒尔茨辞去星巴克职务预示其将前往政界发展。
“这两年来，我一直认为舒尔茨将会谋求2020年民主党总统候选人提名……我现在仍是这么认为。”对冲基金Seabreeze Partners Management公司创始人兼总裁Douglas Kass表示。
据报道，近年来尽管舒尔茨一直否定其政治野心，但上周在接受CNN的采访中他表示对于从政持开放态度。
据报道，纽约时报周一（6月4日）的一篇文章中显示，在被问到是否会考虑竞选总统时，舒尔茨表示：“我会考虑多种可能性，这其中包括公共服务，但我还需要很长的时间来思考未来的选择。”
舒尔茨现年64岁，1986年成为星巴克CEO，逐渐将星巴克经营成世界知名品牌。在他的领导下，星巴克的经营规模从一开始的11家店，成长为在77个国家拥有超过28000家店的超级咖啡帝国。
2017年，舒尔茨成为星巴克董事会执行主席，将公司首席执行官（CEO）职位交由凯文·约翰逊（Kevin Johnson）。同期，星巴克在其主要市场美国本土的经营增长开始出现遇冷的迹象。
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