特朗普赢共和党高度支持 全民支持率却仅4成

德媒称，美国总统特朗普在6月3日创造了一项特殊纪录，取得了非常惊人的好成绩：特朗普上任500天后，获得了二战以来所有美国总统中第二高的党内支持率。
据德国《法兰克福汇报》网站6月3日报道，根据相关结果，特朗普在共和党内的支持率为87%。只有小布什在同期内获得过更高的党内支持率。在2001年9月11日之后的约9个月里，96%的共和党人认为小布什的工作做得很好。
报道称，特朗普执政一年半以来，有些事情发生了变化，其中包括共和党人不是完全赞成的一些事情：例如，美国退出了特朗普前任奥巴马签署的多项协议。特朗普宣布退出巴黎气候协议、跨太平洋伙伴关系协定以及伊朗核协议。奥巴马推动的跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定谈判目前也暂时搁置。此外，特朗普今年还挑起了与中国、欧洲和加拿大之间名副其实的贸易争端，党内也不是每个人都对此感到高兴。
报道还称，特朗普赢得了很高的党内支持率，尽管他还没有实现自己的一个重要竞选承诺：特朗普在过去一年半时间里多次高调宣布墨西哥将承担修建两国边界墙的费用。然而迄今为止，美墨边界墙计划并没有太多进展，人们也不知道谁将为此付款。特朗普的支持者似乎也原谅了他在讲话和推文中经常传播错误事实和谎言的习惯。美国有线电视新闻网报道称，特朗普上任466天说过3000多个谎言，平均每天超过6个。
报道指出，但特朗普在全体美国民众中的支持率明显要低一些。盖洛普咨询公司的调查结果显示，目前只有40%的美国人认为特朗普工作出色。作个比较：他的前任奥巴马在整个任期中最低的民意支持率是40%，而特朗普在上任第一年里支持率就曾跌至35%。
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