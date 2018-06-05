投资机构认为FAANG渐露疲态 市场更看好BAT前景

西媒称，美国股市在今年初出现反弹，创下历史新高。令股市兴旺的主角是科技公司。过去，新兴网络通信公司是股市主角，但这一次股市的繁荣要归功于脸书、亚马逊、苹果、奈飞和谷歌（首字母集合为FAANG）等科技公司。
据西班牙《消息报》网站6月2日报道，用户喜欢在脸书网站上分享信息，观看奈飞公司的系列剧，在亚马逊网站上买东西，使用苹果手机，在谷歌上搜索信息，这是非常明显的不可阻挡的趋势。即便如此，因为最近发生的一些事件，也有投资银行看到了这些公司未来或会出现的某种“疲惫”或者价值损失。脸书因为滥用个人数据和对美国大选的影响而备受争议；亚马逊一直被美国总统特朗普批评损害本地零售商利益且上缴的税费过低。因此在不久的将来，这些公司可能面临不同政府和监管机构的更大压力。
报道称，在这种情况下，一些基金经理开始将目光投向另一个大陆：亚洲。在那里专家们看到了三个美国公司的同类：百度（中国谷歌）、阿里巴巴（中国亚马逊）和腾讯（中国脸书）（首字母集合为BAT）。虽然它们的分量还很轻，但是有些基金认为它们的发展前景非常光明，于是在这三家公司身上投入越来越多的资金，对它们的投资总额已经超过了3200万欧元。
报道指出，事实上，分析机构相信这三家公司前途无量，它们的股票在今后12个月内都有可能出现两位数的上涨。其中表现最抢眼的应该是腾讯，股票上涨幅度将超过28%，百度有可能上涨23%，而阿里巴巴上涨幅度较小，为16%。
报道称，安联全球投资基金明显更看好BAT，而不是FAANG。这家德国投资团队强调，用户对美国公司的看法恶化，同时BAT在市场应用方面意义重大，它们可以进入消费者人数超过40亿的整个亚洲市场，而它们的“竞争对手”的市场的消费者人数却不到7.5亿。因此它预计中国企业将在这场中长期竞争中获胜。
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