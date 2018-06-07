世行:全球经济运行健康但增速趋缓 关税大战威胁全球贸易

外媒称，世界银行说，稳步增长的全球经济至少未来几年内仍将富有活力。该行预测，明年全球经济增长率将从今年3.1%的稳固增长降至3%，2020年为2.9%。
未来几年仍富活力
据美联社6月5日报道，世界经济总体健康，但必须全力应对富国加息和发展中国家大宗商品需求下降的问题，同时还面临着贸易争端、金融动荡和地缘政治关系紧张的风险。
世界银行预测，2018年美国借助减税政策，经济增长率可达2.7%，明年将降至2.5%，2020年降至2%。世界银行说，类似地，欧元区明年经济增长率将从今年的2.1%降至1.7%，2020年降至1.5%。
报道称，中国经济今年预计可增长6.5%，2019年为6.3%，2020年降至6.2%。这个仅次于美国的第二大经济体正全力推进艰难的经济转型，从原先投资型快速增长向稍慢、但稳固增长型经济转变。
世界银行预测全球大宗商品价格将大幅下降：石油价格今年上扬32.6%，2019年将下跌1.4%。世界银行预测，除了能源，大宗商品价格今年将提高5.1%，但2019年将仅增长0.2%。
中美经济增长强劲
据美国《华尔街日报》网站6月5日报道，根据世界银行每半年公布一次的经济增长预测，全球经济似乎可以经受住一些新兴市场的混乱、意大利政局动荡以及美国新一轮强硬的贸易行动。
世界银行预期全球经济今年将增长3.1%，与1月时的预期一致，与2017年的增速持平，2017年是2011年以来增长最强劲的一年。
报道称，这项报告是自一连串事件给全球经济前景、尤其是新兴市场带来冲击后对全球经济总体健康状况的首次评估。这段时间里美元走强，阿根廷寻求国际货币基金组织纾困，土耳其和印尼大幅收紧货币政策以防止资金外流。
报道称，虽然预计未来几年全球贸易增长和投资增长都将放缓，但2018年预计将保持强劲水平。从更广义来看，尽管发达经济体放缓，但新兴市场预计会走强。
世界银行经济学家尚塔亚南·德瓦拉詹说：“全世界约有一半的国家正在经历增长。这一同步复苏可能会导致近期更快的增长，因为中国或美国等国较为强劲的增长将会溢出到世界其他国家。”
报道称，虽然世界银行预期几个经济体增长将放缓，并预计全球经济增长2019年将略微放慢至3%，2020年将放慢至2.9%，但预计全球经济同步增长走势将基本保持不变。
世界银行称，阿根廷经济增长将放慢，但仍将继续增长。其他较1月时预测增长放慢的国家包括日本、印尼和俄罗斯。亮点是，美国经济增长应较1月时预测略有加快，中国、巴西和墨西哥也会加快。
“关税大战”后果严重
据西班牙《国家报》网站6月5日报道，世界银行警告关税之战将可能像金融危机一样导致全球贸易下降。
报道称，保护主义只会导致更多的保护主义，造成经济恶化。这是世界银行发出的新信息。世界银行警告说，各国竞相提高关税，将导致贸易下降，就像遭遇金融危机一样。发展中国家和新兴国家对这种后果的感受将尤其深刻。
世界银行研究人员警告说，经济增长突然停滞的风险正在增加，而保持正常活动状态的贸易正是让全球经济维持今年3.1%、明年3%强劲增长率的因素之一。
报道称，保护主义就像进入陶瓷店的大象。“政治错误的后果立竿见影”，世界银行经济学家德瓦拉詹评论说，他指的是美国挑起的与美国最大伙伴国之间的争端。加征关税可能会导致全球贸易下降9%，“相当于2008年和2009年下降的贸易量”。
经济脆弱性仍然显而易见，“大经济体彻底改变贸易政策的威胁，以及带来的不确定性，很可能会对全球金融、投资和经济活动市场造成负面影响”，那些与美国贸易和金融关系较为密切的国家最易受到影响。
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