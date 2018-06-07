难觅二手买家 法媒称两架空客A380将被拆成零件卖掉

法媒称，空客遭遇的打击很沉重，无论是在形象上还是在市场营销上。在仅仅推出11年后，分别于2007年和2008年交付的两架空客A380大型客机就要被卖掉了……是拆成零件卖。
据法国《论坛报》网站6月5日报道，德国投资公司彼得斯博士集团10多年前买下了这两架空客A380，并将其租给了新加坡航空公司。如今租约期满后新加坡航空公司退还了两架客机，而彼得斯博士集团5日宣布要把两架客机拆成零件卖掉，因为找不到愿意整体买下客机的买主。
该投资公司在发给路透社的公告中说：“在与众多航空公司进行了长期、大量的洽谈后，本公司决定卖掉飞机的零件并将建议投资者接受这种做法。”
航空业专家霍华德·惠尔登表示：“从精神层面讲，这对空客来说不是很好，但这款超大机型的二手市场确实在不断萎缩。”
报道称，这可能会让更多的航空公司在购买新客机时更加谨慎，尽管A380客机受到了大多数乘客的称赞，尤其是夸赞机舱内的噪音很小。
报道称，彼得斯博士集团的决定也反映出A380在二手市场上寻求新生的难度。而作出这一决定的市场背景是，很多入役不到10年的飞机会在未来几年里大规模回到租赁市场上。在二手市场上将A380肢解后卖掉不是一件小事。
长期以来，很多专家都怀疑这款超大型客机会否有二手市场。主要原因是改造客舱的成本太过高昂。
报道称，改造客舱的高成本可能也会让很多低成本租赁企业望而却步。除了外界对A380二手市场所抱的这种怀疑情绪外，A380本身的其他缺陷也压制了该机型的市场销售状况（在不到18年的时间里仅售出了331架）。总的来说，在航空公司眼中，A380客机的综合性能不如波音777-300ER、未来的波音777X或空客A350-1000。
空客一位发言人就该德国投资公司的决定回应说：“我们无法对彼得斯博士集团的决定置评，因为它是飞机的拥有者。我们对A380的二手市场和继续运营的潜力依然抱有信心。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost