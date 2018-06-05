特朗普执政500天秀政绩 称同期成就胜过所有前任

特朗普当地时间4日连发了3条推特纪念自己执政500天。在推文中他回顾了自己所取得的政绩，并对未来的执政之路充满了信心。
特朗普写道：“这是我执政的第500天，我取得了很多成就，许多人相信，我的成就比任何一位美国总统同期取得的成就都要多，大规模税收和监管削减，军事和退伍军人（福利），降低犯罪和减少非法移民，强化边界、司法和最佳经济和就业率，（我）还会取得更多成就。除了一个人之外，我们重新任命了新的团队（并且给我们国家省下了一万亿美元），这些都已经在完成中。部分任务已经结束，本月我们还将公布更棒、更省钱的计划。药物价格下降，我们做了很多正确的尝试！”
末了，他还引用了一句《华尔街日报》的詹姆斯·弗里曼的话作为结束，“这是有史以来找工作的最好时刻。”
但是在这条推文下面的评论里，网友们似乎不太配合。有的网友提醒他特别检察官穆勒还在对他的竞选团队进行调查；还有人关心梅拉尼娅的近况；有一位“热心”网友甚至还帮他修改了推文。
就连联合国官员也不给特朗普面子。联合国极端贫穷问题特别报告人员阿尔斯通日前表示，美国在特朗普执政下，穷人的贫穷情况有扩大和加剧趋势。调查人员指出，特朗普政府的政策有意移除数以百万计穷人的安全网，并同时奖励富人。阿尔斯通呼吁美国政府提供稳固的社会保障，解决根本问题，而非“惩罚穷人”。
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