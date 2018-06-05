可防手枪子弹命中 美军研发新型电池可当防弹衣

英国《新科学家》网站5月24日发表了戴维·汉布林的题为《防弹电池有望成为防弹衣材料》的文章。
防弹电池有望很快被当成军用防弹衣来使用。徒步搬运军事装备是个费力的活儿，比如电池一项就占到负重的四分之一。如果电池能够同时充当防弹衣来用，就能大大减轻军人的负重。
美国橡树岭国家实验室专家加布里埃尔·法伊特说：“在战场上，一名军人平均需要穿着大约9千克重的防弹衣，携带8千克重的电池。如果把两样东西合并成一样，就能减轻军人的负重。”
法伊特的团队已经研制出小块防弹电池。他们将二氧化硅纳米颗粒引入电池的电解液，电解液就会在受到冲击时变硬，这种现象称为“剪切增稠”。
电解液内的微小颗粒间存在微弱的排斥力。一般情况下，这种排斥力能够帮助不同颗粒互不干扰地自由流动。可是强烈的震荡会压倒排斥力，使颗粒板结成类似固体的样子，应该足以拦住一颗子弹。添加二氧化硅纳米颗粒只会使电池总重量增加大约3%。
美军已经在使用可以穿戴的电池组，但那些产品不具备防弹功能，一旦破损甚至会成为负担，因为电池容易着火、爆炸和释放有毒气体。美国空军希望得到可以防范手枪弹的可穿戴电池，计划明年拿出可行的设计方案。这一技术还能提高电动汽车的防冲击能力。
虽然对小块电池的测试取得了成功，但橡树岭国家实验室专家法伊特介绍说，若想按比例放大电池尺寸，还是需要克服其他困难。困难之一是生产方法：电解液通常是被注入电池里的，但这种方法不适用于会变硬的剪切增稠液体。
英国伦敦大学学院专家海伦·威尔逊说：“把剪切增稠液体作为防冲击材料用在电动汽车的电池里真是个聪明的办法。”但她同时提醒说这种技术可能需要克服工程学难题。“进一步扩展这一技术的用途，研制具有防弹功能的可穿戴电池，可能就显得跨度太大了。”
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