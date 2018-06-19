美国5位在世“第一夫人”齐声指责特朗普移民政策

美国总统特朗普的最新移民政策近日惹来众怒。除了特朗普妻子、移民出身的现 “ 第一夫人 ” 梅拉尼娅外，美国目前仍在时的 4 位前 “ 第一夫人 ” 也抛开党派之争齐齐发声。

据美国广播公司（ ABC ） 6 月 18 日报道，美国 5 位在世的 “ 第一夫人 ” 已全部发声指责特朗普政府的最新移民政策，这样的情况并不寻常。美国有线电视新闻网（ CNN ）则称，该问题已变成特朗普面对的最难以预测的政治考验。

6 月 17 日，梅拉尼娅的新闻办公室主任发表声明称： “ 特朗普夫人不愿见到孩子们和家人被拆散，她希望两党能一起推动成功的移民政策改革。特朗普夫人认为美国既要做到有法必依，又要做到有人情味地管理。 ” 近期鲜少露面的梅拉尼娅，在担任 “ 第一夫人 ” 后一直将儿童福利作为工作重点，这是她首次关注移民家庭处置问题。

共和党籍前总统小布什的夫人劳拉 · 布什同日在《华盛顿邮报》的一篇评论文章中写道，她理解确保国家边界安全的需求，但当前的情况令她想起了二战时期的日裔拘禁营。

来自民主党的前 “ 第一夫人 ” 米歇尔 · 奥巴马则转发了劳拉 · 布什的推特，并补充称： “ 有时，真相超越党派（之争） ” 。

特朗普曾经的竞选对手、前 “ 第一夫人 ” 希拉里 · 克林顿同样转发了劳拉 · 布什的文章，称没有法律依据支持特朗普政府当下的政策。希拉里称，当下的情况无异于一场人道主义危机，孩子的父母理应对此感到愤怒。





连远离世事的卡特总统夫人罗莎琳 · 卡特也罕见发声称，这一政策是一种耻辱，她曾亲眼目睹将孩子与父母分开所造成的创伤。

今年 4 月初，美国司法部长塞申斯宣布 “ 零容忍 ” 移民政策，无论是否拖家带口，所有非法入境美国的成年人都会被起诉。他们未被起诉的未成年子女不能和父母一起拘留，而是被关进收容所。这导致父母子女被迫分离的场面经常在美墨边境上演。美国国土安全部近日发布的数据显示，政策实施后的 6 周里共有近 2000 个家庭被拆散，骨肉分离。 CNN 称，针对非法移民被拘后如何与孩子团聚，目前尚无清晰流程，家长只能通过所谓热线电话寻找孩子的下落。

然而，面对指责，美国总统特朗普 18 日在白宫回应称， “ 美国不会变成移民营，也不会成为难民拘留设施，这种情况将不会发生 ” 。美国国土安全部部长克尔斯滕 · 尼尔森同日在白宫的简报会上为政府和执法机构辩护称，政府只不过仅仅是在严格执法而已。

当地时间

6

月

21

日，美国国会众议院预计将就由共和党人起草的两项移民法改革法案进行表决。

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