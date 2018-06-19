中日韩拟年内再开首脑会谈 安倍欲借机访华

日媒称，中日韩三国已经开始就年内再次举行首脑会谈进行协调。中日韩领导人刚刚于 5 月在东京举行会谈，此前从未有过一年之内会谈两次的先例。





据日本《读卖新闻》 6 月 18 日报道，着眼于 9 月的自民党总裁选举，安倍首相希望向着在从秋天开始到 12 月之间的这段时期在中国举行会谈的方向进行协调，与中韩领导人一道，就朝鲜无核化与经济合作等议题展开磋商。





有观点指出，在美朝首脑于 6 月 12 日举行会谈后，中韩也可能强化对朝和解路线、放宽对朝制裁。安倍首相的意思是借中日韩首脑会谈之机，争取让两国在无核化取得进展之前维持对朝制裁。





报道称，另一方面，中方也希望尽早举行中日韩首脑会谈，传递推进自由贸易的信息，以此牵制美国的保护主义贸易政策。在经济领域，加速中日韩自贸协定谈判、早日签署区域全面经济伙伴关系协定（ RCEP ）也可能成为会谈议题。





报道称，作为改善中日关系的步骤之一，安倍首相旨在年内实现访华，如果双边协调进展不顺，也可能以赴华出席中日韩首脑会谈的同时访问中国的形式作为替代方案。此外还出现了三国首脑会谈后再单独访华的方案。





报道表示，中日韩首脑会谈始于

2008

年，由三国轮流担任东道主，截至

2012

年每年举行一次会议。

2013

、

2014

两年由于中日围绕钓鱼岛及其附属岛屿产生对立和因

“

慰安妇

”

问题引发日韩关系恶化未能举行，

2015

年底在中断三年半后重启，今年

5

月召开的是第七次会议。

Twitter

sgnypost





