新加坡总理李显龙：特金会是恢复对话第一步 不易有突破成果

据报道，新加坡总理李显龙表示，美国和朝鲜选择新加坡作为“特金会”的地点，不仅彰显了新加坡与美朝两方建立的良好外交关系，同时也说明了美朝都信任新加坡能够成功举办此次历史性峰会。不过李显龙总理也认为，此次峰会将会是美朝恢复对话的第一步，但要取得突破性成果并不容易。
李显龙是5月22日在总统府接受《南华早报》专栏作家、美国资深媒体人汤姆·普雷特（Tom Plate）专访时作出上述表态的，表示很高兴看到美朝两国首脑都踏出历史性的一大步。
针对“特金会”的举行，李显龙表示，这是一项非常困难的任务。
“峰会在通知发出不久后就会举行，会谈双方也没有经过广泛的准备或沟通。想要达到意外的突破并不简单，但这是双方朝着恢复对话所迈出的第一步。”李显龙说。
同时，李显龙在专访中表示，在国际关系中，非此即彼的二元思维是“一把有毒的双刃剑”。他认为，这种“他们坏/我们好”的思维方式，虽然简化外交政策的制定，但并没有成效。
美国总统特朗普此前确认美朝首脑峰会的举办地为新加坡。目前，美朝双方均在为“特金会”进行筹备工作。就在4日，白宫正式宣布，会议将在12日早上九点正式举行。
韩国《中央日报》此前称，如果会谈如期举行，双方或在12日一整天进行三次会谈。上午很有可能会进行由美国国务卿蓬佩奥、国防部长马蒂斯和白宫安全顾问博尔顿等核心人士出席的小规模会谈，然后接着进行特朗普和金正恩之间的单独会谈。上午的会谈或将就无核化与朝鲜体制保障等议题展开最终协商。
该报还称，若美朝两位领导人的谈判圆满结束，下午将进行包括两位领导人在内的由美朝主要人士参与的扩大会谈。该报援引知情人士消息称，“若会谈之后有晚宴，这将是这场世纪谈判成功的信号”。
李显龙指出，新加坡采用的并非美国或中国的发展模式。“美国人觉得自己对于这个世界要如何运作有一套想法，这很令人担忧。”他说。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost