白宫贸易顾问纳瓦罗警告中兴 再有一次违规就“三振出局”

美国国家贸易委员会主任纳瓦罗(Peter Navarro)周日警告表示，如果中兴通讯(000063.SZ)再有一次违规行为，将“停止”这家中国科技企业在美国的业务。
中兴通讯上周同意向美国支付10亿美元罚款，并改组领导层，以换取美方解除禁止中兴通讯向美国供应商采购的禁令，让中兴能够恢复正常运作。
这项禁令源于中兴违反美国对伊朗的贸易禁运规定，导致其遭美方禁止向美国采购制造手机与其他装置所需的零部件。中兴为中国以营收计第二大电信设备制造商。
“中兴将必须遵守‘三振出局’规定。如果他们再有一次违规行为，就得停止(在美国的业务)，”纳瓦罗表示，他并称美国政府上上下下都明白这就是他们的政策。
纳瓦罗做出这番表态之际，美国总统特朗普于周日飞抵新加坡，准备在周二与朝鲜领导人金正恩展开一场历史性的峰会。
美国在4月下令禁止美国企业出售零部件给中兴通讯。理由是中兴去年已认罪密谋违反美国制裁令将美国商品出货到伊朗，但该公司在与美政府就此达成一项协议后又违反了协议的条款。
中兴通讯案成为美中贸易谈判的一个焦点，随着特朗普寻求从中国取得让步以避免世界两强打起贸易战，两国达成了协议解除针对中兴通讯的禁令。
美国民主党和共和党重量级议员上周提案力图翻案，称中兴通讯对美国国家安全构成威胁。
纳瓦罗周日说，特朗普决定让中兴业务在美国继续运作，是为了有助于与中国建立善意。
“总统这么做是他个人向中国国家主席示好的一种方式，是对比如新加坡这件事所做的更大努力展现善意的一种方式，”纳瓦罗说，他指的是在新加坡举行的特金会。
他还说，中兴通讯是个“反派角色”，但该项协议包括防护措施，比如要求该公司雇聘由美国商务部选择的新合规团队，聘期10年。该公司已经有一个由美国法庭指派的监督者。（路透社）
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