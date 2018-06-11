马哈迪:不反对TPP 但更支持建立EAEC

据马来西亚《星报》6月11日报道，马来西亚首相马哈迪周一（6月11日）表示，马方并不反对类似跨太平洋伙伴关系协定（TPP）这样的贸易协议，但他们现在更支持建立东亚经济论坛（EAEC，又译东亚经济共同体），该倡议由其于90年代发起。
据报道，马哈迪11日参加日本经济新闻举办的“日经亚洲未来会议”（Nikkei Conference on the Future of Asia）上表示，TPP需要重新谈判，“这样小国才能在同等条件下同发达国家进行竞争”。
同时，马哈迪认为，最理想的解决方案是提出一个更广泛的贸易协定，比如他在上一次执政时期内提出的“东亚经济论坛”（EAEC，又译东亚经济共同体）。
他说：“是的，我仍然支持东亚经济论坛（EAEC）。当然，过去由于美国的反对，这件事没法办成，但现在看来，美国正在走向孤立主义，因此不能说我们办不成。”
据报道，马哈迪同时表示，如果要建立东亚经济论坛，不仅要包括东盟国家和东亚国家，也要将中亚和印度纳入进来，因为“如果这个论坛影响到了这些国家，那我们就不能将它们都排除在外。”他甚至认为美国也可以加入进来，但前提是要求美国接受多数表决，同时承诺不把自己的意见强加于他国。
东亚经济论坛（EAEC）是一个区域性自由贸易区，由马哈迪在1997年提出，成员计划包括东盟国家，以及中国、日本和韩国。然而由于当时美国的强烈反对，该组织始终未能成形。
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