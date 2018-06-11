日陆基“宙斯盾”针对中朝意味浓

美国《国家利益》双月刊网站6月9日发表凯尔·沟上的文章《我们现在知道，日本制定了阻止中国或朝鲜导弹袭击的总体规划》称，2017年底，日本内阁作出重大决定，要购买两套旨在击落来袭弹道导弹的陆基导弹设施。这种被称为陆基“宙斯盾”的反导系统将保护日本免遭朝鲜弹道导弹的袭击，并增强该国保卫领空的能力。但是这一系统的用处不止于此，因为“宙斯盾”还可以让日本——以及美国的基地——防范从中国发射的导弹。
除美国以外，世界上只有日本建立了分层弹道导弹防御系统。海自装备“宙斯盾”系统和“标准”-3拦截弹的四艘金刚级导弹驱逐舰提供了针对弹道导弹的区域防护。此外，对城市、军事基地和其他重要地点的最后一道防御由“爱国者”-3拦截导弹负责。
通常，两艘金刚级驱逐舰就可以保护日本所有四个主岛。然而，日本所面临的威胁日益复杂，再加上中国海军的崛起，这意味着在其他地方很有可能也需要性能不俗的金刚级驱逐舰。替代它们发挥日本区域弹道导弹防御作用的将是两套陆基“宙斯盾”反导系统，它们都设在本州岛上，一套位于北部的秋田县，另一套靠南一些，位于山口县。这两套系统应该会在2022年至2023年间投入使用。
除“标准”-3拦截弹外，日本还有意购买“标准”-6对空导弹，从而提供针对于巡航导弹的防御。该弹最初作为舰载武器研发，是一种多用途防御武器，能够对付飞机、来袭反舰导弹、巡航导弹，甚至短程弹道导弹。
文章认为，朝鲜并非日本唯一的潜在对手。毕竟，中国部署了种类更为多样的导弹，其中包括“长剑”-10和“长剑”-20巡航导弹。近年来，中日关系因钓鱼岛问题出现了恶化。如果日本与中国爆发战争，或者哪怕是美中之间爆发战争，几乎可以肯定中国会使用巡航导弹和弹道导弹来打击美日两国设在日本各地的军事设施。
这意味着日本的陆基“宙斯盾”设施的规模可能更大，因为要应对多样化的威胁。陆基“宙斯盾”系统由“宙斯盾”作战系统、SPY-1D雷达和Mk-41垂直发射单元组成，每个发射单元装填一枚“标准”-3拦截导弹。目前尚不清楚日本打算订购多少Mk-41发射单元，不过每套“宙斯盾”系统从理论上讲能够控制数百个装填“标准”-3或“标准”-6导弹的发射单元。
除了外来威胁，地理条件或许最终也会迫使日本进一步扩大陆基“宙斯盾”系统。“标准”-6导弹的射程不足以防范最南端的区域，因此，若在冲绳岛上设立第三个陆基“宙斯盾”基地，将让美国和日本的设施免遭巡航导弹袭击。该基地还将保护琉球群岛免遭像中国轰-6K轰炸机这类战术飞机的攻击，轰-6K经常飞越距离冲绳仅150英里（约合240公里）的宫古海峡。
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