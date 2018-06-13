首次外访选日本 马哈迪有什么盘算

马来西亚首相马哈迪于 2018 年 6 月 10 日至 12 日出访日本，并与日本首相安倍晋三举行会谈。这是马哈迪自 5 月宣誓就任马来西亚第七任首相后的首次出访。

释放重要政策信号

此次访问原本是上任前的既定行程。马哈迪因接受《日本经济新闻》的邀请，前往日本出席第 24 届亚洲未来国际会议。但是上任后新的领导人身份，赋予了此次访问以非同寻常的意义，从一次普通的私人访问升级为一次重要的领导人出访。首先是日本方面的接待升级，以国家领导人的高规格对马哈迪予以隆重接待；其次是访问议程升级，特别增加了马哈迪与日本首相安倍晋三会谈、日本国会演讲、与日本媒体、议员及商界代表对话等重要环节。三是主题升级，马哈迪在日本高调重提 “ 东向政策 ” （ Look East Policy ，也称 “ 向东看 ” 政策），向外界释放出了清晰的外交政策信号，即未来要进一步密切与日本的双边合作关系。

“ 东向政策 ” 是马来西亚在上世纪马哈迪执政期（ 1981-2003 年）推出的一项核心政策。其主要内容是为了实现从资源国向发达国家的跨越，马来西亚要以日本为榜样，通过学习日本（后来又加上韩国）的发展模式，包括日本（韩国）的技术、管理方式和勤奋努力、遵守纪律等职业伦理，推动实现马来西亚的工业化。正是这一政策推动了马来西亚经济的高速增长，从而造就了马哈迪时代的辉煌。

考虑到这一历史背景，马哈迪此时重新提倡 “ 东向政策 ” ，既有他个人过去的执政经验和情感的因素，也包含着他主政后对新政府未来发展和政策方向的思考，这一点值得引起充分重视。

重提 “ 东向政策 ” 有何考量

马哈迪当前重提 “ 东向政策 ” ，既有短期的需求，也有长远的考量。

从短期来看，他上任后，十分重视马拉西亚国家财政的稳健问题，认为上届政府在大量项目上造成的庞大债务给国家带来破产的危险。因此新政府施政的当务之急，是解决国家财政危机。暂缓双坡高铁、审查其他在建的大型基建项目等措施主要也是出于这一考虑。在此次出访中，马哈迪就此问题特别向日本求助，请求日本能向他当年执政时的做法那样，向马来西亚提供低息信贷，帮助马来西亚渡过债务难关，而日本首相安倍晋三也答应予以考虑。马哈迪在与安倍会谈后表示， “ 如果日本愿意给我们提供低息贷款，将大大减轻国家现有的债务负担。 ”

重点发展与日本的双边经济合作，特别是投资、贸易、技术、人才培训等领域的合作，是马哈迪重提 “ 东向政策 ” 的应有之义。当然，从长远来看，新 “ 东向政策 ” 也并非是当年政策的简单重复，而是志在打造 “ 东向政策 ” 的升级版。考虑到当今亚洲地区政治经济格局的变化，中国也被包含在 “ 东向政策 ” 的合作范围内。马哈迪在多个场合都表示，要维持与中国的友好合作关系。可以预估，总体上未来马来西亚外交政策的重心仍然是放在亚洲，对内要推行经济改革，祛除纳吉政府的 “ 弊病 ” ，对外要致力于加强与日、韩、中等国的经济合作，以实现马来西亚经济的健康和高速发展。

互有需求，未来马日关系将升温

在马哈迪设想的 “ 东向政策 ” 升级版中，密切马日关系、强化马日合作居于核心的位置。历史地来看，日本长期以来一直是马来西亚最重要的经济合作伙伴之一。二战结束以后，东盟国家与日本很快在经济上建立了密切的合作关系，而马来西亚对日本的开放程度和日本对马来西亚的经济影响力，表现得尤其突出。





在马哈迪时代，马日两国的经济合作关系更是达到了巅峰。马哈迪当年在经济政策方面明显向日倾斜，一心一意学日本。而日本也极力拉拢马来西亚，不断扩大在马的影响力。日本对马拉西亚的援助（ ODA ）大幅增加，多年不吝对马拉西亚提供巨额低息贷款，日本企业也纷纷前往马来西亚投资设厂。在这一背景下，日本很快成为了马来西亚最大的贸易伙伴和最大的投资来源国，也是马来西亚重要的技术来源国和人才培养基地。而且，伴随着经济关系的发展，双方的政治关系也明显升温。马哈迪本人多次出访日本，高层互访频繁；日本不顾美国的反对，呼应马哈迪建立 “ 东亚经济论坛 ” 的主张；而马哈迪则不顾一些亚洲国家的反对，公开表态支持日本向海外派遣自卫队和争取成为联合国安理会常任理事国的努力。

纳吉政府时期，马日之间也维持着良好的关系。 2005 年 5 月，马日两国完成了 “ 经济伙伴协定 ” 的谈判，马来西亚成为继新加坡和墨西哥之后，第三个与日本签署自由贸易协定的国家。 2015 年 5 月，马日两国首脑举行会谈并发表联合声明，宣布建立 “ 战略伙伴 ” 关系。

现今马来西亚在经济上与日本的互补性依然很强。日本仍保持着马来西亚最大投资来源国和技术来源国的地位，在马来西亚有巨大的投资利益；而马来西亚在资金和技术上对日本仍有着相当程度的依赖性。双方基于利益的需求，都有加强合作的意愿，因此可以预料未来在马哈蒂尔政府的领导下，马来西亚与日本的双边关系与经济合作会进一步升温。

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