什么行为算太空战争？美媒称美军须明确太空军行动原则

美国《华尔街日报》网站 6 月 24 日发表泰勒 · 迪纳曼的文章《 “ 太空军！太空军！ ” 》称，美国总统特朗普正式开启建立美国太空军的进程。他的支持者喜欢这一计划： “ 太空军！太空军！ ” 他们 20 日在明尼苏达州的德卢斯举行的集会上高呼。





文章称，国会山和五角大楼即将就太空军的作用、任务和预算迎来一场战斗。确定无疑的是，太空军的首要目标是获取太空优势。美国应该时刻准备不让任何对手利用或进入低地轨道及更远的地方。根据国际法公认的规则，不能拒绝任何国家和平利用太空。但是，一旦战争开始，美国太空军必须时刻准备在大气层以外的任何地方作战并取胜。





文章认为，确定到底怎样才会构成太空战争行为并不容易。太空军领导人面临的最艰巨的任务之一是确立一个原则：对如果美国的太空资产遭到袭击，它准备如何行动做出明确的解释。但是，美国可以避免一场太空军备竞赛的想法是荒唐可笑的。中国和俄罗斯正在争相研发和部署一系列反卫星武器。





文章称，特朗普现在可能做出的最有用的举措，是下令提交一份关于外国太空武器项目的综合报告。这可以从美国的情报消息人士以及公开来源获取，包括业余天空观察者网络，这些观察者会花几年的时间来追踪所谓的秘密军事太空活动。





国会内部关于太空军到底要干什么的争论，将成为今后几十年政治争论的一部分。但是，如果特朗普和副总统彭斯可以确立基本前提

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太空优势是这一新军种的首要任务，他们将会对美国的国家安全做出真正和持久的贡献。

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