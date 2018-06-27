哈雷摩托称不会提高在欧盟价格 特朗普惊讶其举“白旗”

英媒称，美国总统唐纳德 · 特朗普 25 日对摩托车制造商哈雷 - 戴维森公司进行了抨击，此前该公司表示准备把出口欧洲的生产线转移到美国之外，以规避每年可能高达 1 亿美元的报复性关税。





据路透社印度本加卢鲁 6 月 25 日报道，特朗普说，他为该公司进行了艰苦的斗争，而该公司的这一计划令他感到十分惊讶。他称该计划为举 “ 白旗 ” 。





在美国摩托车市场中极具影响力的哈雷 - 戴维森公司在 25 日早些时候表示，不会提高产品在欧盟的零售或批发价格，而是要把重点放在转移部分美国生产线上。





该公司股价当天收盘时下跌近 6% 。分析师也下调了利润预期，他们想知道该公司能够以多快的速度适应欧盟从 6 月 22 日开始征收的 25% 的进口税。





特朗普在推特上说： “ 我为他们付出了艰辛的努力，最终他们向欧盟出口的时候将不必缴纳关税，欧盟在贸易上对我们造成了严重的伤害，美国对欧盟贸易逆差达 1510 亿美元。关税只是哈雷的借口而已 —— 耐心一点啊！ ”





美国本月早些时候对从欧盟进口的钢铁和铝产品征收关税，这促使该贸易集团对美国产品采取了 “ 以牙还牙 ” 的行动。





在一份监管文件中，这家总部设在威斯康星州密尔沃基、拥有 115 年历史的公司表示，报复性关税将使每辆从美国出口到欧盟的摩托车的成本平均增加 2200 美元，但其并未就当前摩托车成本提供更多细节。





在法国，入门级哈雷摩托车目前的价格为 7490 欧元（约合 8766 美元）。





该公司表示，预计关税将使 2018 年剩余时间的成本增加 3000 万到 4500 万美元，全年的成本增加 8000 万到 1 亿美元。





英国贝尔德股权研究公司在一份报告中说： “ 我们认为哈雷保护欧盟需求的决定对市场的长期健康发展是有利的。但我们预计，近期产生的影响将对各方的判断和情绪产生压力，直到出现更明确的缓和办法。 ”





特朗普在去年就职时曾发誓要让这家具有标志性意义的摩托车制造商再创辉煌。但在那之后，该公司一直在计算特朗普的贸易政策导致的额外开支。





该公司今年 4 月底表示，特朗普的金属关税今年将使其成本增加 1500 万到 2000 万美元，除此之外，原材料价格也上涨了。





特朗普的白宫贸易顾问彼得

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纳瓦罗

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日说，政府希望该公司在美国制造更多的摩托车。

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