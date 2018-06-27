送给美国的礼物？韩国采购P-8A反潜机引质疑

据《韩国时报》 26 日报道，韩国防卫事业厅最终确认，将以 “ 对外军售 ” 方式购买 6 架美制 P-8A“ 海神 ” 反潜巡逻机。尽管这种当今最先进的反潜机有助于缓解韩国空中反潜机队的老化情况，但这一决定仍遭到韩国舆论的质疑。

报道称，韩国国防部长官宋永武 25 日下午主持召开防卫事业推进委员会会议，在讨论韩国海上巡逻机项目时做出最终决定。参与该项目竞争的型号除了 P-8A 外，还有瑞典萨博公司的 “ 剑鱼 ” 和空客公司的 C295 ，尽管 P-8A 的单价更高，但考虑到韩军主要装备的是美制武器，韩国最终还是选择了它。目前韩军使用美制 P-3 系列反潜机，但老化程度严重。





韩国防卫事业厅表示，在综合考虑各方面因素后，判断 P-8A 是现阶段唯一可以购买机型，因此做出采购决定。韩军介绍说， P-8A 最大巡航速度为每小时 907 公里，航程可达 7500 公里，不但可以用声呐和雷达搜寻潜艇踪迹，还能挂载导弹和反潜鱼雷，被视为 “ 空中多面手 ” ， “ 甚至远远超过韩军的需求 ” 。

韩国《朝鲜日报》 26 日称，韩军方的此番决定是送给美国总统特朗普的 “ 礼物 ” 。特朗普去年 11 月访韩时曾表示，支持韩国获取和研发尖端的军事资产，当时美国驻韩使馆临时代办马克 · 纳珀在新闻发布会上谈及美国产的先进武器时，专门提到 P-8A 。

韩方采购

P-8A

时选择的

“

对外军售

”

方式也引发质疑。据称，这意味着韩国直接与美国政府签署武器及相关服务合同，再由美国国防部及其下属机构执行采购，如此一来，韩方将无法像公开购买方式那样进行价格谈判，更无法商讨技术转移和授权生产。不过韩国防卫事业厅表示，若采用公开竞争的采购模式，单价还会上涨

10%-28%

，将超出预算范围。

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