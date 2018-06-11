7000年前男女比例曾达1比17 部落冲突致男性相继死亡

美媒称，现代男性的基因表明在5000至7000年前曾发生过某种奇怪的事情：整个亚洲、欧洲和非洲的大多数男性人口似乎都相继死亡了，留下了男性与女性之间1比17的悬殊性别比例。
美国趣味科学网站6月6日刊登题为《为什么基因表明7000年前的大多数男子曾相继死亡》的报道称，这个所谓的人口瓶颈现象最早是2015年提出的，此后研究人员一直在试图弄清造成这一现象的原因。一种假设认为，男性人口下降是由于主要影响男性后代的生态或气候因素造成的，而另一种假设暗示男性人口消亡的发生是因为某些男性在社会中拥有更多权力，并因而生育了更多的子女。
现在，5月25日发表在《自然·通讯》杂志上的一篇新论文提供了另一种解释：生活在父系部落的人们（他们主要是拥有相同血统的男性）可能相互争斗，从而一度消灭了整个男性世系。
论文主要作者、美国斯坦福大学人口遗传学家马科斯·费尔德曼说，1比17的男女比例“由于其悬殊性而让我们震惊，肯定存在另外的解释”。根据他们的新解释，男性人口数量并不是急转直下的，确切地说是Y染色体的多样性由于人们群居以及相互争斗的方式而出现了下降。换句话说，实际上并不是男性人数减少了，只是男性之间的多样性下降了。
报道称，为了证明他们的理论，研究人员进行了18项模拟，他们以此建立了导致这一瓶颈现象的不同假想状况，包括诸如Y染色体变异、群体间竞争以及死亡等因素。他们的模拟表明，父系部落之间的战争可能导致了这种所谓的“Y染色体瓶颈”现象，因为每一个父系部落的成员相互之间都会有非常相似的Y染色体。因此，如果一个部落灭掉了另一个部落，它同样也大大削减了后一个部落的Y染色体传递给后代的机会。
不过，在研究人员进行的不存在父系部落的模拟中，这种瓶颈现象并没有出现。此外，正如线粒体DNA所表明的，当时的女性人口中没有出现这样的瓶颈现象。线粒体DNA是一种只能由母亲遗传给子女的DNA。
费尔德曼告诉趣味科学网站：“在同一个群体中，妇女可能来自任何地方。她们可能是作为战争获胜后的战利品进入群体的，或者可能是之前曾经居住在当地的女性。”
报道指出，在5000年至7000年之前，即人类即将进入更大规模的社会形式和建立大城市之前，人们仍是以小型部落方式群居生活的，从事小规模的农耕。没有参与此项研究的英国桑格研究所进化遗传学家克里斯·泰勒—史密斯告诉趣味科学网站，这是一个“介于使用石制工具的早期农耕与稍晚使用金属工具的社会化农耕之间的过渡时期”。
费尔德曼说，不过在这一瓶颈时期之后，“你会看到社会组织的兴起以及小型社会变成了大城市，人们生活在了一个个并不是那么专注于维持Y染色体传承的群体中。”在这段时间里，男性人口出现了反弹。
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