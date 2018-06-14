    • 2018年6月14日

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    台当局限用吸管惹议 蔡英文好奇：那怎么喝珍珠奶茶

    星期四, 六月 14, 2018

    台当局明年拟禁止4大公共场所提供塑胶吸管政策，台环保署官员一席用汤匙喝珍珠奶茶的发言，更引发岛内民众痛批太荒谬。民进党13日下午举行中常会，新北市党部主委余天在会中质疑，珍珠奶茶的事情现在是怎样，讲这种话社会有办法接受吗？蔡英文也说，我也想问环保署，珍珠奶茶不用吸管是要用什么？
    　　
    据台媒报道，余天在会中表示，环保固然重要，但应该要有相关配套，而官员被问到相关问题，应该谨慎回答，不应该出来乱讲。蔡英文立刻说，我们今天开会不要转述震怒!我没有震怒，我只是很认真的问。蔡接着说，我也想问环保署，珍珠奶茶不用吸管是要用什么？
    　　
    据了解，蔡英文当场除了附和余天说法，讨论时还补一句汤匙不也可能是塑胶的嘛？她认为，这确实是未成熟的政策，应该要向民众说清楚。台行政部门秘书长卓荣泰则回应表示，未来会提醒各部门，对媒体发言应该谨慎注意。卓荣泰说，这个政策还在讨论阶段，即使要上路也要一段时间，目前还在收集资料，与会者则认为，既然是未成形的政策，环保署怎么会这样回答，让大家误解。

    据早前报道，台当局近来推动限塑政策的预告内容话题引发台湾岛内热议，民众痛批其可以用汤匙喝珍珠奶茶荒谬言论的同时，大开脑洞寻找吸管的替代材料，蛋卷、脆笛酥等管状食物都榜上有名。还有台湾网友热情推荐了空心菜(蔡英文)，称其是兼具环保，安全又营养的吸管材料。
    　　
    该网友在脸书社团爆政公社晒出一张照片，写出一段幽默的推荐文案：您讨厌蒋干画(讲干话)的空心菜(蔡英文)吗？您担心未来限制塑胶吸管，需要多花钱买吸管吗？别担心，本人推荐一个非常兼具环保、安全又营养的吸管材料，那就是空心菜!这位网友接着表示，经本人测试，完全不会有土味或菜味，当你想起可恨的空心菜(蔡英文)，还可以直接啃咬吞下肚子里(前提是要洗干净)
    　　
    文章一出，台湾网友看了纷纷笑翻，原来台当局推禁用塑胶吸管的用意，是促进大家购买空心菜类青菜，感谢蔡总筒空心菜农药很重哈哈!‘总统府那只很毒空心菜还可以自己生长，源源不绝的食物跟吸管一样也可以喂猪吗？笑到流眼泪吃珍珠奶茶记得用青江菜

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