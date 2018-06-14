台当局限用吸管惹议 蔡英文好奇：那怎么喝珍珠奶茶

台当局明年拟禁止4大公共场所提供塑胶吸管政策，台“环保署”官员一席“用汤匙喝珍珠奶茶”的发言，更引发岛内民众痛批太荒谬。民进党13日下午举行中常会，新北市党部主委余天在会中质疑，“珍珠奶茶的事情现在是怎样，讲这种话社会有办法接受吗？”蔡英文也说，“我也想问‘环保署’，珍珠奶茶不用吸管是要用什么？”
据台媒报道，余天在会中表示，环保固然重要，但应该要有相关配套，而官员被问到相关问题，应该谨慎回答，不应该出来乱讲。蔡英文立刻说，“我们今天开会不要转述‘震怒’喔!我没有震怒，我只是很认真的问。”蔡接着说，“我也想问‘环保署’，珍珠奶茶不用吸管是要用什么？”
据了解，蔡英文当场除了附和余天说法，讨论时还补一句“汤匙不也可能是塑胶的嘛？” 她认为，这确实是未成熟的政策，应该要向民众说清楚。台行政部门秘书长卓荣泰则回应表示，未来会提醒各部门，对媒体发言应该谨慎注意。卓荣泰说，这个政策还在讨论阶段，即使要上路也要一段时间，“目前还在收集资料”，与会者则认为，既然是未成形的政策，“环保署”怎么会这样回答，让大家误解。
据早前报道，台当局近来推动限塑政策的预告内容话题引发台湾岛内热议，民众痛批其“可以用汤匙喝珍珠奶茶”荒谬言论的同时，大开脑洞寻找吸管的替代材料，蛋卷、脆笛酥等管状食物都榜上有名。还有台湾网友“热情”推荐了空心菜(蔡英文)，称其是兼具环保，安全又营养的吸管材料。
该网友在脸书社团“爆政公社”晒出一张照片，写出一段幽默的推荐文案：您讨厌蒋干画(讲干话)的空心菜(蔡英文)吗？您担心未来限制塑胶吸管，需要多花钱买吸管吗？别担心，本人推荐一个非常兼具环保、安全又营养的吸管材料，那就是空心菜!这位网友接着表示，“经本人测试，完全不会有土味或菜味，当你想起可恨的空心菜(蔡英文)，还可以直接啃咬吞下肚子里(前提是要洗干净)。”
文章一出，台湾网友看了纷纷笑翻，“原来台当局推禁用塑胶吸管的用意，是促进大家购买空心菜类青菜，感谢蔡总筒”、“空心菜农药很重”、“哈哈!‘总统府’那只很毒”、“空心菜还可以自己生长，源源不绝的食物跟吸管”、“一样也可以喂猪吗？”、“笑到流眼泪”、“吃珍珠奶茶记得用青江菜”。
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