特朗普拒签G7联合公报 汽车关税照收恐殃及本土车企

法媒称，美国总统特朗普再次扬言要对进口汽车征收关税，而将因此受冲击的不仅有向美国市场出口大量汽车的外国汽车制造商，还有许多在美国本土制造汽车的企业。
据法新社纽约6月10日报道，特朗普拒不支持七国集团峰会联合公报，他在推特上称，其政府“十分关注向涌入美国市场的汽车征收关税的相关事宜”。
报道称，这些受到影响的品牌中的大多数（如梅赛德斯-奔驰、宝马、日产、本田和大众等）都在美国本土有至少一家汽车厂，它们在美雇用了数万名工人。
这些汽车制造商向其位于美国的工厂投入了数十亿美元的资金。丰田和马自达于年初宣布，计划耗资16亿美元在亚拉巴马州联合建厂，届时该厂每年可生产30万辆汽车。计划于今年年底在南卡罗来纳州开设一家工厂的沃尔沃汽车公司警告说，新的进口关税将会对其投资计划产生影响。
根据汽车数据公司从制造商和经销商获得的数据，2017年美国新车销量约为1720万辆。
汽车研究中心表示，在售出的汽车中，有近870万辆为进口车，其中大部分来自墨西哥和加拿大（即美国在北美自由贸易协定中的伙伴国），此外还有日本、德国和韩国。
根据埃德蒙兹汽车专业网站的数据，自今年年初以来，在美国销售的国产汽车的份额已降至50.1%，而去年同期份额为51.1%。
该网站数据显示，在美国销售的大众汽车中至少有82%都是进口的，其他品牌的进口车比重为丰田55%、现代57%、梅赛德斯-奔驰70%、宝马68%。
另一方面，底特律三大汽车公司在美销售的汽车中有一半以上为本地生产：福特80%、通用汽车60%、菲亚特克莱斯勒55%。
本田的绝大多数本地产汽车是在印第安纳州和南卡罗来纳州制造的，雇用本地员工4900人。去年本田在美生产汽车超过28.6万辆汽车，销量达337246辆。
宝马雇用了近9000名员工，去年在美生产汽车371284辆，售出305685辆。
日产在美国密西西比州和田纳西州拥有两家工厂，雇用员工14400人，产量达93万辆。
大众奢侈品牌奥迪和保时捷未在美设工厂，因此美国市场上这两个品牌的所有汽车均为进口。2017年，奥迪在美国市场销量为226511辆，而保时捷为55420辆汽车。
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