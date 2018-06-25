外媒称朝鲜媒体强调如约履行“特金会”共识

外媒称，在美国总统特朗普改变说法、声称朝鲜仍是一个威胁后，朝鲜方面似乎不愿作出强硬回应。朝鲜承诺朝鲜政府寻求与美国关系的 “ 新时代 ” ，但没有就弃核问题提出具体的计划。

据美国《华盛顿邮报》网站 6 月 23 日报道，反映朝鲜政府观点的朝鲜网站 “ 我们民族之间 ” 刊登一篇文章，敦促双方继续 “ 如约落实 ” 美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩 6 月 12 日在新加坡举行峰会时发表的联合声明。





文章表达了金正恩 “ 坚定和毫不动摇地致力于实现朝鲜半岛无核化 ” 的承诺。





报道称，但迄今为止，朝鲜尚未澄清其对朝鲜半岛无核化的解读。





这篇文章说： “ 我们将认真履行我方的责任，以解决长达数十年的紧张和敌对关系，为朝美合作开启一个新时代。 ” 文中没有提到朝鲜的核计划或特朗普。





另据韩联社 6 月 24 日报道，朝鲜宣传网站 6 月 24 日呼吁如约履行本月朝美峰会达成的协议，与此同时，朝鲜显然准备移交朝鲜战争中阵亡美军人员的遗骨。





移交遗骨是 12 日 “ 特金会 ” 达成的协议之一，其他协议还包括建立 “ 新的 ” 双边关系以及共同努力建立半岛和平机制。





报道称，美军

6

月

23

日将

100

具木制的

“

临时转运箱

”

搬运到韩朝边界以准备从朝方接收遗骨。同时，美军还将

158

具金属棺材运送至驻韩国的空军基地。

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