    • 2018年6月25日

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    外媒称朝鲜媒体强调如约履行“特金会”共识

    星期一, 六月 25, 2018

    外媒称，在美国总统特朗普改变说法、声称朝鲜仍是一个威胁后，朝鲜方面似乎不愿作出强硬回应。朝鲜承诺朝鲜政府寻求与美国关系的新时代，但没有就弃核问题提出具体的计划。
    据美国《华盛顿邮报》网站623日报道，反映朝鲜政府观点的朝鲜网站我们民族之间刊登一篇文章，敦促双方继续如约落实美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩612日在新加坡举行峰会时发表的联合声明。

    文章表达了金正恩坚定和毫不动摇地致力于实现朝鲜半岛无核化的承诺。

    报道称，但迄今为止，朝鲜尚未澄清其对朝鲜半岛无核化的解读。

    这篇文章说：我们将认真履行我方的责任，以解决长达数十年的紧张和敌对关系，为朝美合作开启一个新时代。文中没有提到朝鲜的核计划或特朗普。

    另据韩联社624日报道，朝鲜宣传网站624日呼吁如约履行本月朝美峰会达成的协议，与此同时，朝鲜显然准备移交朝鲜战争中阵亡美军人员的遗骨。

    移交遗骨是12特金会达成的协议之一，其他协议还包括建立新的双边关系以及共同努力建立半岛和平机制。

    报道称，美军623日将100具木制的临时转运箱搬运到韩朝边界以准备从朝方接收遗骨。同时，美军还将158具金属棺材运送至驻韩国的空军基地。

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