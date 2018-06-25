外媒称朝鲜媒体强调如约履行“特金会”共识

外媒称，在美国总统特朗普改变说法、声称朝鲜仍是一个威胁后，朝鲜方面似乎不愿作出强硬回应。朝鲜承诺朝鲜政府寻求与美国关系的“新时代”，但没有就弃核问题提出具体的计划。
据美国《华盛顿邮报》网站6月23日报道，反映朝鲜政府观点的朝鲜网站“我们民族之间”刊登一篇文章，敦促双方继续“如约落实”美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩6月12日在新加坡举行峰会时发表的联合声明。
文章表达了金正恩“坚定和毫不动摇地致力于实现朝鲜半岛无核化”的承诺。
报道称，但迄今为止，朝鲜尚未澄清其对朝鲜半岛无核化的解读。
这篇文章说：“我们将认真履行我方的责任，以解决长达数十年的紧张和敌对关系，为朝美合作开启一个新时代。”文中没有提到朝鲜的核计划或特朗普。
另据韩联社6月24日报道，朝鲜宣传网站6月24日呼吁如约履行本月朝美峰会达成的协议，与此同时，朝鲜显然准备移交朝鲜战争中阵亡美军人员的遗骨。
移交遗骨是12日“特金会”达成的协议之一，其他协议还包括建立“新的”双边关系以及共同努力建立半岛和平机制。
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