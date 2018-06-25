人类是否变得越来越笨了？研究称年轻人智商得分下降

英媒称， 21 世纪科技飞速发展然而人类的智商却出现下降，尤其是 1975 年以后出生的年轻人，智商（ IQ ）平均得分比其父辈低。这似乎表明，人类变得越来越笨。真是这样吗？这其中有什么原因呢？





英国广播公司网站 6 月 21 日报道，这是在丹麦、英国、法国、荷兰以及芬兰这几个西方国家进行的调查和研究得出的结果。据信这是对此现象首个比较权威的研究。





英国《泰晤士报》日前报道说，世界人口智商在第二次世界大战后有显著上升，并且在其后一段时期内呈现稳固上升的趋势。这一现象也被称为 “ 弗林效应 ” ，即指智商测试的成绩逐年提高。但目前年轻人的平均智商得分开始出现下降趋势，一些专家已经开始称之为 “ 反弗林效应 ” 。





通常智商测试测验一个人在数字、空间、逻辑、词汇、创造和记忆等方面的能力。





一般来说， 50% 的人属于正常和平均智力水平（得分在 90-109 之间），得分在 110 以上就属于高智商者，即很聪明。据说，爱因斯坦的智商是 160 ，属于天才类。





但为什么 1975 年以后出生的人智商出现下降呢？ 智商测试是 50 年前设计的，可能已经不能再适应今天的需要。





研究人员认为这可能有几个方面的原因，其中包括环境因素，例如教育系统的改变、数码时代人们花更多的时间浏览互联网、阅读量减少等。





科学家说，它与数学和语言教学方式的改变有关。人们读书的时间减少了，但看电视和上网的时间增加了。年轻人花在社交媒体上的时间多了。





同时，在数码时代智力的概念也可能发生了变化，传统智商测试已经不能适应时代的变化。

但这是否意味着网络时代和新技术反而限制了我们大脑的能力了呢？美国加州大学旧金山分校记忆与老化中心教授凯瑟琳 · 普森认为，这需要考虑其他因素。





普森说： “ 近年来人们学习和工作的方法已经发生了变化。在我们今天所生活的社会里，智力不再以记忆力以及数学或是词汇知识为基础。但这些正是传统的智商测试衡量一个人智商水平的方法。 ”





普森认为，这并不一定意味着智商在下降，但它显示了人们学习和推理方式的改变。然而，测量智商的工具和手段并没有与时俱进。





普森说： “ 数码世界的新工具正在帮助我们用不同的方式去思考，因此我觉得智商测试需要适应我们思维和工作方式变化这种新趋势。我们需要囊括不同类型智力的测试，只有这样才能真正看到随着时间推移智力的变化。 ”





这次智商测试的结果主要是在西方比较发达的国家进行的，它并不包括发展中国家以及女性的数据。





挪威朗纳 · 弗里希经济研究中心的奥勒 · 罗格贝尔格博士和伯恩特 · 布拉特斯贝尔格分析了从 1970 到 2009 年服役的 73 万名挪威男子的智商测试数据，结果发现， 1991 年出生的男子比 1975 年出生的人平均得分低 5 个点。





这一研究发表在美国《国家科学院学报》月刊上。





罗格贝尔格博士说，智力的定义需要改变，以跟上数码时代技能的需要。因为人的智力是由流体智力与晶体智力组成的，其中晶体智力是由教学和训练而成，但流体智力是一个人发现新趋势并运用逻辑解决新问题的能力。





传统的智商测试主要测验人的晶体智力，即强调数学和语言能力。传统教育方法更有利于这方面的训练。





罗格贝尔格博士说，如果智商下降主要是这方面的原因，那无需过分担忧。

另外一些专家表示，除了环境因素外，我们也需要观察运动和食物是否对人们的智力产生微妙的影响。





此外，数码时代要求现在的年轻人具备一种新智力才能应对，这一能力可能是半个世纪前所设计的传统智商测试所无法捕捉到的。

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