中美还有机会避免贸易战吗？外媒：相互妥协为时不晚





外媒称，在持续数月关于可能加征关税的言语交锋之后，中美贸易冲突即将变成现实。除非双方能在那之前或是之后不久达成协议，否则一场危险、持久、不断升级的贸易战可能正在酝酿之中。





特朗普称能够解决争端





据美国福克斯新闻网站 6 月 23 日报道，美国总统特朗普 6 月 23 日在内华达州为共和党参议员迪安 · 赫勒助选时谈到了贸易问题。





报道称，特朗普总统在内华达州共和党大会上表示，他正在处理同中国的贸易问题。他说，他认为最终会 “ 解决 ” 同中国的贸易问题，但是 “ 我们的国家在许多年中将会面临艰难局面 ” 。





另据塔斯社 6 月 23 日报道，美国总统特朗普 23 日表示，相信能够与中国化解贸易争端。





他在拉斯维加斯的共和党大会上讲话时指出： “ 我们需要厘清与中国的贸易问题，我们已开始这一进程。 ”





报道称， 6 月 15 日，特朗普宣布，美国将对价值 500 亿美元的从中国进口商品加征 25% 的关税，其中对约 340 亿美元商品自 2018 年 7 月 6 日起实施相关举措，对另外 284 种价值 160 亿美元中国商品的加税日期将于随后公布。





报道指出，北京对华盛顿的上述决定提出抗议，认为其破坏世贸组织规定，声称将采取同等规模措施。例如，将自 7 月 6 日起对 340 亿美元美国商品加征 25% 的关税 —— 主要为农产品、汽车和水产品。另外 160 亿美元产品也将于晚些时候加入这一行列，包括原油、成品油、天然气、煤炭和医疗设备。





外媒：美中相互妥协为时不晚





据美国《国会山日报》网站 6 月 23 日报道， 7 月 6 日，美国和中国将分别对对方价值 340 亿美元的进口商品加征关税。如果两个国家都愿意放下关税武器，并且多运用一些外交手段，那么避免这场战争尚为时不晚。





报道称，为了解决这场冲突，美国政府与中国政府举行了数轮谈判。美国对中国的贸易要求比 301 条款调查的范围更宽泛。





报道称，尽管双方都作出了努力，但是仍尚未达成协议，特朗普总统最近宣布将加征关税。随着 7 月 6 日这个最后期限的临近，局势正在向着错误的方向发展。





报道认为，美国政府对双边贸易逆差的关注受到了误导。





报道称，双边贸易收支是衡量贸易关系的错误方式。贸易平衡主要由储蓄率等宏观经济因素决定，贸易政策是错误的关注点。而且中国不可能屈服于美国的威吓。





报道认为，解决这些问题的一个更好的办法是依靠世贸组织诉讼，并就规则存在漏洞的地方进行谈判。





报道指出，世贸组织的诉讼一直而且可能继续是打开中国市场的有效途径。中国履行规则的记录比大多数人认为的要好，而且世贸组织的规则相当宽泛。

报道指出，美国政府的单边行动一直在关税威胁和关于中国购买更多美国商品的含糊要求之间摇摆。这些购买要求可能会对解决特朗普总统的贸易逆差问题产生短期影响，但是不会解决其中的根本冲突，因此注定将失败。





特朗普枪口瞄错了方向





据英国《每日电讯报》网站 6 月 22 日报道，在 20 世纪 80 年代的武侠电影《龙威小子》中，约翰 · 克里斯先生教导说，要率先出击，出拳凶狠，毫不手软。在与中国打交道的过程中，特朗普似乎把这一作战建议铭记于心。但如果他发动先发制人的贸易战是为了阻止中国在现有轨道上继续前进，那么他已经太迟了，火车已经出站。





报道称，如同以往一样，人们并不完全清楚特朗普的最终意图。可能连他自己都不知道。这些只是鸣枪警告，还是意在永久削弱中国的影响力？这位美国总统似乎同样下定决心要与欧洲打一场贸易战，而欧洲其实本来是美国的最大盟友，对美国霸主地位并不构成特别的威胁。因此，不管原因如何，这不仅仅关乎地缘政治优势。

报道称，特朗普在总统竞选中做过承诺，随着中期选举的临近，他现在正在兑现诺言。但在这样做的过程中，美国凸显了相当惊人的偏执和自信。





报道认为，特朗普或许已经使美国人相信，他们是即将衰落的大国，需要率先出击并且出拳凶狠，以削弱中国。但要是相信这一点，就严重低估了美国创新和企业实力占据的持续优势。所有技术最终都会广泛推广，它不能无限期地专属于谁。诀窍在于保持领先，在这方面，美国没有表现出任何步履蹒跚的迹象。就连看似无法容忍的巨额对华贸易逆差都严重歪曲了两国关系的实质。





报道称，以 iPhone X 为例，它的售价在 1000 美元左右，生产成本约为 370 美元，其中很大一部分属于制造它的中国。不过，零部件来自包括美国在内的世界各国，知识产权则完全属于美国。中国在这一附加价值中所占的份额为 6% 。特朗普真的提议要为 6% 开战吗？





报道认为，单单人口规模就能看出，中国最终必定会赶超美国，但还有很长的路要走。与此同时，那些担心中国崛起的人只应该问自己一个问题：拒绝让中国 14 亿人口有机会达到美国的生活水平，这在道义上站得住脚吗？试图阻止中国经济在现有轨道上发展合理吗？





报道指出，如果这个问题的答案是否定的，那么美国应该寻求的不是像当前白宫的言论所建议的那样去遏制中国发展，而是寻求以更加互利的方式鼓励中国发展。如果这是特朗普的终极目标，那么今天的枪口完全瞄错了方向。





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