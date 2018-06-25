联合国报告员:美国贫困和不平等问题比想象中严重

22 日，在联合国人权理事会第三十八次会议期间，联合国人权理事会极端贫困与人权问题特别报告员菲利普 · 阿尔斯顿就美国贫困和不平等状况发言指出，极端贫困和极端不平等的结合造成了对美国社会弱势群体甚至普通大众人权的践踏，美国总统特朗普上台后提出的政策将导致美国存在的根深蒂固的贫困问题变得更严重。

此前阿尔斯顿提交的关于美国极端贫困和人权问题的审查报告称，美国的贫困和社会不平等问题比通常人们想象中更为严重，而且还有进一步恶化的趋势。据统计，当今美国约有 4000 万贫困人口，其中 1850 万人处于 “ 极端贫困 ” 状态。

阿尔斯顿在发言中对这一报告进行了进一步解读。他指出，美国的医疗体系弊端重重， “ 美国的医疗花费是智利和哥斯达黎加的 8 倍，却和他们保持同样的民众预期寿命水平；非洲裔美国人的孕产妇死亡率则是泰国的两倍。 ”

针对美国一些媒体称 “ 美国经济在特朗普领导下得到发展 ” ，阿尔斯顿强调， “ 问题在于谁受益于美国经济的发展。 ” 他指出，美国的经济增长使得富人更富，穷人并未从经济增长中获利， “ 美国的收入不平等现象在发达国家中最严重，大规模减税计划更保护富人财产，这将使不平等状况变得更糟。 ”

统计显示，美国最富裕的 1% 人群所占有的社会财富持续增加， 2016 年占有美国 38.6% 的财富，而占总人口 90% 的大众所拥有的财富和收入水平在过去 25 年里总体呈下降趋势。最新官方统计数据显示，占劳动力 80% 的生产和非管理岗位工人时薪较 2017 年有所下降。很多新增就业岗位提供的工资很难维持生计，且缺乏医疗保障。





贫富差距越来越大反映出美国社会日益严重的阶层固化。国际货币基金组织曾警告美国： “ 向上流动的前景越来越暗淡，经济增长带来的效益越来越属于那些富人。 ” 阿尔斯顿直言， “ 向上流动的梦想正在变成美国人的幻想。 ” 他还指出，自诩为 “ 民主典范 ” 的美国，实际上民主状况正在遭受破坏。美国刑事司法系统正在被私有化，对富人有利，而穷人和无家可归者在司法体系中处于弱势地位。

谈及美国 19 日宣布退出联合国人权理事会，阿尔斯顿深表失望。 “ 促进人权需要强有力的参与，而不是表现得像踢完球就回家的孩子。如果世界上最富裕的国家之一对其有 4000 万贫困人口的事实无动于衷，那么审查是完全有必要的。 ”

阿尔斯顿在发言中提出三点建议，一是美国应承认当前问题，二是取消非理性税收政策，三是建立全民医疗保障体系。

阿尔斯顿的观点得到与会各方认同。总部设在纽约的非政府组织生育权利中心称，美国在发达国家中孕产妇死亡率最高，特别是黑人产妇分娩死亡的可能性比白人产妇高出三四倍。非政府组织妇女国际和平与自由联盟称，阿尔斯顿的报告证明了美国在种族、阶层、性别、教育和公民权利上的不平等。

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