美将“无限期暂停”美韩军演 特朗普表示朝核威胁不再存在

外媒称，五角大楼已经 “ 无限期暂停 ” 同韩国联合举行大型军演。





据美国《国会山》日报网站 6 月 14 日援引法新社报道，一名美国官员告诉法新社记者， “ 大型军演已经在朝鲜半岛无限期暂停 ” 。





另据美国有线电视新闻网网站 6 月 14 日报道，预计五角大楼将在本周出台具体指导方针，以执行特朗普暂停美韩军演的决定。





报道还称，随着这次历史性峰会尘埃落定，有关特朗普如何想到向朝鲜最高领导人金正恩提出暂停美韩军演的一些细节正变得越来越清晰。





一名消息人士说，暂停联合军演是特朗普带去新加坡峰会的 “ 众多工具 ” 之一，但在与金正恩会面前，最终他会作出什么让步并不是预先决定好的。特朗普在新加坡峰会前曾对他的高级顾问说，他想看看此次会晤将何去何从，最后他觉得金正恩是真心实意的，所以他愿意与对方达成协议。





此外据韩联社 6 月 14 日报道，韩国国防部发言人崔贤洙 6 月 14 日在例行记者会上就是否取消 8 月的 “ 乙支自由卫士 ” 韩美联合军演表示，韩美正在对此进行紧密磋商。





报道称，对于 “ 韩美防长是否谈论过该问题 ” 以及 “ 韩美之间是否有过预先协调 ” 的提问，崔贤洙都没有作正面回答。美国有线电视新闻网此前援引美国政府相关人士的话报道称，美国政府最快将于当地时间 6 月 14 日正式公布取消 8 月的 “ 乙支自由卫士 ” 联合军演。





又据韩联社 6 月 14 日报道，韩国总统文在寅 6 月 14 日下午主持国安委全会时表示，如果朝鲜认真落实无核化措施，并且韩朝、朝美就消除敌对状态进行的真诚对话能够继续下去，将秉持《板门店宣言》的精神慎重考虑停止韩美联合军演。





报道称，文在寅指示国安委与美方密切协商具体事宜。





据美国《华盛顿邮报》网站 6 月 13 日报道， 6 月 13 日回到华盛顿后，面对民主党人 —— 甚至一些共和党人 —— 对新加坡峰会成果持续增加的怀疑态度，特朗普加大调门声称与朝鲜最高领导人金正恩的会晤是极大的成功。





报道称，特朗普在 “ 空军一号 ” 落地后发推文，宣称来自朝鲜的核威胁已 “ 不再存在 ” ，同时抨击了那些质疑他所取得成就的人，称媒体是 “ 我们国家最大的敌人 ” 。





“ 刚刚落地 —— 一次长途旅行，但每个人都感到现在比我上任那天安全得多， ” 他在推特上说， “ 现在不再有来自朝鲜的核威胁了。 ”





众议院议长保罗 · 瑞安 6 月 13 日说，特朗普在一个困扰历届总统外交政策挑战方面采取新的做法，这值得赞扬。





但他说，毫无疑问， “ 我们不应该产生错觉认为这会很快实现 ” 。





又据美国福克斯新闻网 6 月 14 日报道，美国总统特朗普在接受福克斯新闻频道专访时表示，只

有当朝鲜真正放弃核武器后，他才会认为美国最近的努力取得成功。





特朗普说，尽管他说过有意从韩国撤走美军，但与朝鲜方面的会谈没有提及从该地区撤军事宜。

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