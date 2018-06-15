泰国曼谷金山寺方丈私吞公款被逐出佛门

据外媒 15 日报道，消息人士披露，泰国当局已有足够证据，证明曼谷著名金山寺方丈私吞公款。

泰国警方上个月突击了首都曼谷和毗邻佛统府的四座佛寺，逮捕了五名资深僧侣，其中两人是金山寺（ Wat Saket ）的助理方丈斯里库那蓬和谭马蓬。金山寺方丈蓬帕席在警方展开突击行动前已逃离寺庙，他过后向警方自首，他被逮捕后遭逐出佛门。





《曼谷邮报》 14 日引述熟知有关调查情况的人士报道，泰国国家佛教办公室曾拨 6259 万泰铢（约 1242 万元人民币）款项给金山寺，作为其属下 19 个寺庙进行宣导活动之用。不过，泰国防范犯罪司的调查显示，其中有九个寺庙完全没有收到任何拨款，另四个寺庙则各收到 200 万泰铢。

剩余款项最终落入了与蓬帕席一女弟子有关的女子的银行户头。泰国反洗钱办公室调查后发现，这些钱被个人私用了。

据悉，建于 19 世纪的金山寺因内藏泰国最大坐佛铜像和佛祖遗骨舍利子而被奉为佛教圣地，信徒众多，因此爆出方丈和助理方丈私吞公款之后，泰国国内一片哗然。

除了金山寺，其他著名佛寺如金佛寺（ Wat Samphanthawong ）和三帕雅寺（ Wat Sam Phraya ）也传出同样丑闻。

另一方面，金佛寺助理方丈赞农在上个月警方突击时逃到了德国。泰国当局准备以挪用公款和洗钱罪名起诉赞农，但由于他在抵达法兰克福国际机场后就递交了庇护申请，因此泰国当局至今都无法将他引渡回国。

泰国警察首长查蒂普目前正在与国际刑警协商，希望能够向德国当局施压，同意引渡赞农。若协商成功，查蒂普的团队本周末将飞往法兰克福，将赞农带回国。

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