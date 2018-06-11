劳合社公布城市风险指数：东京经济产出风险全球最高

路透社6月6日报道称，根据劳合社编纂的一个指数，由于靠近朝鲜，东京的年经济产出面临的风险位居全球城市之最。
纽约在风险指数排名中位列第二，年国内生产总值（GDP）中有近150亿美元面临风险，股市可能出现暴跌是其面临的最大威胁。
从地震等罕见的事到网络攻击等更频繁的问题，潜在的威胁无处不在。
劳合社城市风险指数显示，该指数覆盖的279个城市的GDP加起来达35万亿美元，由于存在22个潜在威胁（从国家间冲突到热带风暴），年经济产出可能面临5470亿美元的损失。
东京每年有超过240亿美元的GDP面临风险，国家间的冲突是该城市面临的最大威胁。
劳合社主席布鲁斯·卡内基-布朗说，东京的排名“反映出朝鲜周边地区面临更大的风险”。
他说：“由于在防御能力方面投资不足，东京对国家间冲突的适应力相对较差。”
对纽约以及包括芝加哥和旧金山在内的其他美国城市而言，股市暴跌是其GDP面临的最大威胁，加拿大的多伦多、蒙特利尔和温哥华也是如此。
不过，对美国和加拿大的一些城市来说，洪水也构成了会造成最惨重损失的威胁。
劳合社说，北美一些城市在全球排名中很靠前，这在一定程度上是因为，该地区经济强劲，也就意味着损失会更大。
排在第三位的马尼拉有130亿美元面临风险，热带风暴是其面临的最大威胁。
伦敦有超过80亿美元面临风险，在该指数中位列第九，股市暴跌是其面临的最大威胁。
卡内基-布朗说：“投资灾难应变能力——从修建防洪设施到设立数字防火墙和加强网络安全，再加上保险——将有助于大幅减少极端事件对各大城市造
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