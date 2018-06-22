全球贸易战阴云重压“德国制造” 戴姆勒发利润预警

外媒称，两家声名赫赫的经济机构相继明显下调德国经济增长预期。 19 日，慕尼黑经济研究所的夏季报告修改了数月前的预测。该机构认为今年德国经济将增长 1.8% ，而非此前预计的 2.6% 。德国经济研究所同样敲响警钟，对德国今年的增长预期仅为 1.9% ，明年为 1.7% 。为何会有这些调整？开始笼罩世界贸易的乌云严重殃及 “ 德国制造 ” 。





据法国《世界报》网站 6 月 21 日报道，今年第一季度德国经济增速放缓至 0.3% ，专家 5 月份仍确信，这是 1 月工业大罢工、节假日和让德国劳动者卧病在床的流感造成的后果。直到 6 月 7 日，德国联邦统计局宣布， 4 月工业订单量再次减少 2.5% ，这已经是连续第四次下滑。自 2009 年经济危机以来，就没有出现过这种跌幅。





经济形势分析专家因此不得不承认趋势逆转了。各大研究所如今一致认为，今年德国经济增速将从去年的 2.2% 下降到 2% 以下。 19 日上午，慕尼黑经济研究所经济形势部主任蒂莫 · 沃尔默斯豪泽承认： “4 月，工业生产明显下滑，企业设备材料投资减少。 ”





报道称，为何出现投资收缩？一切迹象都让人觉得当前的不确定性增强了。这些不确定性涉及贸易战背景下的国际贸易的总体演变。德国工业联合会的表态令人不安。 15 日，面对美中两大国宣布新关税举措，该机构主席迪特尔 · 肯普夫称： “ 美国与中国的贸易冲突也将德国卷入了风暴之中。我们害怕出现新的保护主义升级。 ”14 日，德国工商会经济学家福尔克尔 · 特赖尔警告： “ 我们的企业在这两国有很多分公司和业务。德国四分之一的就业依赖于国际贸易。 ”





此外，企业忧虑的是自由贸易本身的未来。数月来，这一德国繁荣的关键原则之一受到冲击。德国批发和外贸协会主席霍尔格 · 宾曼称： “ 很多人已经对国际市场丧失了信心。 ”





报道称，比起关税对 “ 德国制造 ” 构成的风险，德国企业更担心的是整个生产链面临的风险。沃尔默斯豪泽明确指出： “ 德国汽车生产依赖于在全球各地完成的全球化零件制造。这些生产链是花费时日建成的，如今面临威胁，而我们无法确切预测所受威胁的程度。 ” 几个大型工业联合会展开了少有的集体行动，紧急呼吁欧盟作出集体应对。





另据美国《华尔街日报》网站 6 月 20 日报道，美国和中国之间不断升级的贸易战导致了一个意外的牺牲品：德国主要汽车制造商戴姆勒汽车公司。





这一总部设在斯图加特的豪华轿车和 SUV 制造商 20 日晚些时候发出了一份出人意料的利润预警，称中国对美国制造的汽车征收报复性进口关税将会影响到该公司在亚拉巴马州的工厂制造的 SUV 的销售和利润。





戴姆勒公司在一项声明中说： “ 这一影响是无法通过把这些汽车重新分配到其他市场来弥补的。 ”





戴姆勒预计，其梅赛德斯 - 奔驰的税前利润将略低于一年前的水平。





报道称，美国总统唐纳德 · 特朗普提高关税的决定助长了贸易伙伴的报复性行动，从而伤害了将产品出口到海外的美国制造商。利润预警是首批明确迹象之一。





德国汽车制造商戴姆勒、宝马和大众在美国经营四家工厂，雇用

36500

名美国工人。去年，这些工厂共生产了

804200

辆汽车，但只有不到一半在美国市场出售。其他约

480911

辆汽车出口到了加拿大、墨西哥、欧洲、中国及其他市场。

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