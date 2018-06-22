神奇吊舱令隐形战机无所遁形 美将升级F-15对抗中俄5代机

据美国《国家利益》双月刊网站 6 月 20 日发布的题为《空战：美国空军 F-15C 对阵俄罗斯致命战机苏 -57 ，谁会赢？》的文章称，鉴于波音 F-15C“ 鹰 ” 式战斗机 104 次消灭对手而自己毫发无损这种一边倒的作战记录，这款战斗机一直被认为是世界上最棒的夺取制空权的战机，然而，这种日益老化的战斗机可能已经接近其作战寿命的终点。尽管如此，就在这款战机可能临近退役的时候，它仍然是一款强大的战斗机。





文章称，美国空军正在推迟对 “ 鹰 ” 式战斗机的升级计划，比如增加新的电子战系统，直到它决定是否想要保持这种日益老化的机身。





事实上，正如空军所发现的， F-15C 需要进行广泛的机身和结构改造，以使其继续服役到本世纪 20 年代中期之后。鉴于国会拒绝允许空军让 A-10“ 疣猪 ” 攻击机退役，十有八九美国空军可能别无选择，只能放弃 F-15C 战斗机，以腾出资金用于更紧迫的项目。不过， F-15E“ 攻击鹰 ” 战斗机将无限期服役。





然而，就目前而言， F-15C 仍占美国空军制空战斗机群的一半左右，因为它只收到了向洛克希德 - 马丁公司采购的 F-22A“ 猛禽 ” 战斗机的一半不到。最终，随着俄罗斯和中国越来越多地部署新的第 5 代战斗机，美国空军希望在 21 世纪 30 年代开发出一种新的穿透型制空平台，以取代 F-15C 和 F-22 。





文章认为，鉴于苏 -57 飞机融合了速度、机动性、隐形能力和电子战能力，它将是第 4 代战斗机难以对付的对手。然而，美国空军确实有击败敌方隐形飞机的计划，反制武器已经在研发之中。





文章称，答案就在长波红外光谱中，当前这一代隐形飞机的设计无法压制这种技术，对手通过长波红外传感器就可发现自己。工程师未来可能会设计出躲避长波红外传感器的措施，但机身从一开始就要设计好，以将这些技术纳入进来。





文章评论称，洛克希德 - 马丁公司目前正在研发 “ 军团 ” 吊舱，该吊舱将承担长波红外搜索和跟踪（ IRST ）任务。洛克希德 - 马丁公司预计将生产 130 多套 “ 军团 ” 吊舱， “ 军团 ” 吊舱采用了该公司的 IRST21 红外传感器，具备先进的数据处理能力，能够在不使用雷达的环境下，远程探测和跟踪空中威胁。





美国空军的主要承包商波音公司，预计将在今年的某个时候与洛克希德 - 马丁公司签订 “ 军团 ” 吊舱的设计、制造、开发和生产合同。





文章认为，装备了 “ 军团 ” 吊舱的 F-15C 战机很容易就能抵消苏 -57 飞机的任何隐形优势。一旦 “ 鹰 ” 式战机发现了苏 -57 ，它将使用功能强大的 “ 雷神 ”AN/APG-63 （ v ） 3 有源电子扫描阵列雷达定向扫描，并有可能以这种方式发现俄罗斯飞机。





文章表示，不管怎样，

F-15C

将能够跟踪苏

-57

飞机，并利用远程

“

雷神

”AIM-120D

中距空空导弹进行打击。

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