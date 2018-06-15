美媒盘点地球上最强5款战略核潜艇：毁灭世界比外卖都快

美国《国家利益》双月刊网站 6 月 13 日发表题为《它们是世界终结者：地球上五款最致命的潜艇》的文章，虽然从未真正用于实战，但装备了核导弹的核动力潜艇确实是人类有史以来发明的最致命的武器。某些情况下（比如冷战高潮期服役的美国俄亥俄级核潜艇），甚至一艘核潜艇就能在不到 30 分钟内将多达 288 个城市大小的目标变成放射性尘土。事实上，假如第三次世界大战真的爆发，这些核潜艇及其有效载荷能够在很短时间内毁灭人类文明，比订一块比萨的时间还要短。





美国俄亥俄级弹道导弹潜艇





文章称，美国海军的俄亥俄级弹道导弹核潜艇能够携带 24 枚 UGM-133“ 三叉戟 ”IID5 潜射弹道导弹，每一枚导弹可以携带多达 12 枚 47.5 万吨当量的 W88 热核弹头。由于 Mk5 载具的打击精度很高，所以俄亥俄级潜艇及其携带的 “ 三叉戟 ”II 导弹有能力担当首轮打击武器。根据 2010 年美国《核态势评估》报告，美国预计将维持总共 14 艘俄亥俄级潜艇，其中两艘可随时进入维修保养状态。眼下每艘俄亥俄级潜艇会携带 20 枚 “ 三叉戟 ”II 导弹执行任务，换句话说，目前的 “ 三叉戟 ”II 导弹部署总量为 240 枚。





美国哥伦比亚级弹道导弹潜艇





文章称，尽管威力巨大，俄亥俄级潜艇的设计已经过时，该级别首舰即将迎来 42 年服役期的终点。为更换俄亥俄级潜艇，美国海军正在建造新的哥伦比亚级潜艇。新型弹道导弹核潜艇的排水量将达到 20800 吨，但只能携带 16 枚 “ 三叉戟 ”IID5 导弹。庞大舰体的大部分空间被新型核反应堆与永磁同步电机占据。永磁同步电机虽然静音效果极佳，但体积很大。哥伦比亚级潜艇主要采用弗吉尼亚级攻击核潜艇的技术，同时利用了许多较小舰艇的系统。美国将从 2021 年起建造哥伦比亚级潜艇，首舰将于 2031 年入列。





俄罗斯 955 型北风之神级弹道导弹潜艇





文章称，俄罗斯正在建造能力超强的新型 955A 型北风之神级核潜艇。北风之神级潜艇排水量为 24000 吨，比俄亥俄级与哥伦比亚级潜艇更大，只是能力比不上美国潜艇。即便如此，北风之神仍是俄罗斯迄今建造过的静音效果最好的弹道导弹潜艇，集成了泵喷推进器技术。一艘北风之神携带 16 枚 RSM-56“ 布拉瓦 ” 潜射弹道导弹，每一枚导弹可携带多达 10 枚核弹头，射程达到 8000 公里。弹头圆概率误差在 250 米到 300 米之间，有能力躲避反导系统。





俄罗斯 667BDRM 海豚级弹道导弹潜艇





文章称，与强大的台风级潜艇同时建造的 667BDRM 海豚级潜艇是目前俄罗斯弹道导弹潜艇部队的中坚力量。 667BDRM 的排水量达到 18200 吨。这款潜艇虽然设计较早，但功能强大，配备了 16 枚 R-29RMU“ 西涅瓦 ” 液体燃料弹道导弹，每一枚导弹可携带 4 至 8 枚弹头。与更古老的 667 型号不同， 667BDRM 性能更强，能够一边以 6 到 7 节的速度巡航，一边从 55 米深的海中发射导弹。





俄罗斯 885M 白蜡树级导弹潜艇





文章称，白蜡树级核动力导弹潜艇不属于弹道导弹潜艇，但是携带了

32

枚核常兼备的

3M-14K“

口径

”

巡航导弹，射程达到

2500

多公里，所以白蜡树级潜艇可以威胁美国本土。据称这款潜艇速度很快，航行安静，而且配备强大的传感器。同为白蜡树级的俄罗斯

“

北德文斯克

”

号潜艇和

“

喀山

”

号潜艇完全可以轻松航行至距离美国东海岸

2000

公里的海域，然后向美国内陆发动攻击，一直打到五大湖区。事实上，如果俄罗斯潜艇逼近美国海岸外

1000

公里甚至更近的地方，芝加哥乃至圣路易斯都会沦为目标。

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